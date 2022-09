Elezioni 2022, Fratelli d’Italia: “Calogero Pisano sospeso con effetto immediato”

(Adnkronos) – “Calogero Pisano è sospeso con effetto immediato da Fratelli d’Italia”. Lo comunica il partito in una nota. “È sollevato da ogni incarico di partito, a partire da quello di coordinatore provinciale di Agrigento e di componente della Direzione nazionale. Da questo momento in poi Pisano non rappresenta più FdI ad ogni livello e a lui viene inibito anche l’utilizzo del simbolo. È deferito al collegio di garanzia del partito per ogni ulteriore decisione”.