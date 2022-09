Elezioni 2022, Forza Italia perde seggio in Campania: eletto Borrelli

(Adnkronos) – L’aggiornamento della ripartizione dei seggi proporzionali alla Camera dei Deputati coinvolge anche la Campania, in particolare la circoscrizione Campania 1 corrispondente a Napoli e provincia. Qui, secondo quanto indicato sul sito Eligendo del Ministero dell’Interno, un seggio verrebbe tolto a Forza Italia e sarebbe attribuito alla lista Verdi-Sinistra.

Il candidato eletto sarebbe Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale campano dei Verdi, capolista di Alleanza Verdi-Sinistra nel collegio plurinominale Campania 1-02. Il candidato di Forza Italia alla Camera nel plurinominale in Campania a perdere il seggio, qualora fosse confermato l’aggiornamento della ripartizione, sarebbe Guido Milanese. Annarita Patriarca che resterebbe eletta pur cambiando collegio plurinominale. Forza Italia, che secondo il ricalcolo avrebbe 2 eletti in Campania nei collegi plurinominali e non più 3, perderebbe infatti il seggio nel collegio Campania 1-01.

Patriarca risulterebbe comunque eletta nel collegio Campania 1-02 (candidata in quarta posizione nel listino) mentre Tullio Ferrante sarebbe eletto nel collegio Campania 2-02. Perderebbe invece il seggio Guido Milanese, precedentemente indicato tra i 3 eletti di Forza Italia in Campania nei collegi plurinominali.

