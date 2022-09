Elezioni 2022, folla di cronisti e fotografi: Meloni rinvia il voto

(Adnkronos) – C’è folla di cronisti e fotografi al seggio in cui dovrebbe votare la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in Viale Beata Vergine del Carmelo a Roma. Per consentire il voto sereno agli elettori, la deputata ha deciso di rimandare il suo voto a questa sera dopo le 22.

“L’affluenza è abbastanza alta, purtroppo ci sono molte code, più del solito, a causa del tagliando antifrode. Qui c’è molta emozione e anche un po’ di agitazione. Ci sono tantissimi giornalisti e fotografi, molti di più rispetto alle altre votazioni. C’è anche la stampa estera”, spiega all’Adnkronos Valeria Fava, la presidente di seggio della sezione dove questa sera voterà la leader di Fratelli d’Italia. “I giornalisti – fa sapere la Presidente Fava – questa sera non potranno entrare dentro la sezione per la troppa confusione. Finora comunque grosse lamentele non ci sono state, è stato tutto tranquillo”.

“Oggi puoi contribuire a scrivere la storia”, ha intanto scritto la leader di Fratelli d’Italia su Twitter.