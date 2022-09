Elezioni 2022, exit poll SkyTg24: centrodestra 42%, centrosinistra 28,3%

(Adnkronos) – Centrodestra a valanga secondo il secondo Instant poll di Quorum/Youtrend per Sky Tg24, con un margine di errore +o-1,6%. Alla Camera i voti delle coalizioni indicano il centrodestra 42% contro un centrosinistra al 28,3% e al Senato 42,6% per il centrodestra e 27,8% per il centrosinistra.

Fratelli d’Italia è il primo partito con il 24,1% alla Camera seguito dal Pd al 19,7%. Sorpasso anche al Senato dove il partito di Giorgia Meloni segna il 24,2% contro il 19,5% dei Dem.

Secondo la stima dei seggi alla Camera al centrodestra andrebbero 236 seggi mentre al centrosinistra andrebbero 89 seggi. Al Movimento 5 Stelle vanno 45 seggi. Ad Azione – Italia Viva 19 seggi.. Al Senato al centrodestra andrebbero 115 seggi mentre al centrosinistra vanno 44 seggi. Al Movimento 5 Stelle vanno 24 seggi. Ad Azione – Italia Viva 10 seggi.