Elezioni 2022, exit poll: Fratelli d’Italia al top, centrodestra avanti

(Adnkronos) – Fratellli d’Italia primo partito. Centrodestra nettamente avanti. M5S alle spalle del Pd e davanti a Lega e Forza Italia. E’ il quadro secondo i primi exit poll delle elezioni politiche 2022.

Per i trend poll di La7, Fdi al 25%, Pd al 20% e M5S al 15,5%. Lega all’11,5%, 7% a Forza Italia e Terzo Polo.

Per gli instant poll di Sky, Fratelli d’Italia al 23,5% e Pd al 20.3%. Al Senato, i voti raccolti dal centrodestra rappresenterebbero il 42,6%, quelli del centrosinistra il 27,8%. Alla Camera, 42%-28,3%.

Per gli Exit Poll della Rai, al Senato 111-131 seggi per il centrodestra e 33-53 per il centrosinistra. Alla Camera, 227-257 seggi al centrodestra, 78-98 al centrosinistra. Nel dettaglio delle liste, alla Camera e al Senato Fdi 22-26% Pd 17-21% e M5S 13,5-17,5%. Al Senato, Lega 8,5-12,5%, Terzo Polo 6,5-8,5%, Forza Italia 6-8%.