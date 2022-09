Elezioni 2022, Di Maio: “Votare Conte significa dare voto a Meloni”

(Adnkronos) – “L’unico voto utile per salvare il reddito di cittadinanza è votare Impegno Civico. Votare per Conte significa dare un voto alla Meloni, perché è un voto non utile per battere la Meloni, e quindi per abolire il reddito di cittadinanza”. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, leader di Impegno Civico, questa mattina a Napoli.

“Meloni dice che va abolito, è inutile che ora ritratti perché sta perdendo i voti al Sud. Le persone stanno capendo che la destra in questo momento si prepara a togliere tutte le risorse al Sud, un po’ per dare un contentino a Salvini, un po’ per dare un contentino alla Meloni, però poi alla fine a rimetterci è la povera gente”, ha aggiunto Di Maio.