Elezioni 2022, Di Maio: “Impegno civico può arrivare a 6%”

(Adnkronos) – “Purtroppo questa legge elettorale non la ho scritta io, ma l’unico modo per fermare Salvini, Meloni e Berlusconi, il trio sfascia conti, è votare la coalizione progressista in cui mi trovo io”. Lo dice ai microfoni di Radio 24 il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, candidato per Impegno civico che aggiunge: “il voto utile di Letta mi convince per battere quella coalizione se si fa squadra. E’ un grave errore dare la destra come vincente. Un 40 per cento degli italiani non ha ancora deciso chi voterà”.

“Impegno civico è all’1% nei sondaggi: non sono preoccupato. Io credo che possiamo arrivare al 6%, sono molto ottimista. Io sono sul territorio e tante persone ci vogliono dare fiducia. E questo mi infonde ottimismo”, sottolinea.

“Sia Salvini che Conte stanno flirtando con Putin, che ci sta facendo aumentare il costo del gas e delle bollette elettriche”, continua quindi il ministro.

Rispondendo sul “tifo” dell’ex presidente degli Usa Donald Trump per Conte afferma: “Al di la del tifo, un partito di Conte che riceve endorsement dalla Russia e ora da Trump non è un partito di sinistra e progressista come afferma”.

“Io chiedo l’istituzione di una commissione di inchiesta parlamentare che accerti legami tra partiti e russi. La Lega ha un accordo con Russia unita, il partito di Putin. Queste cose vanno accertate, nel nostro paese ci sono più ombre che luci”, conclude.