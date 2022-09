Elezioni 2022, Conte: “M5S terza forza politica, faremo opposizione intransigente”

(Adnkronos) – “Tutti ci davate in singola cifra, questo risultato ribalta le previsioni iniziali e dimostra che i cittadini vogliono il M5S in Parlamento. Siamo la terza forza politica del Paese”. Così il leader le Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte commenta a tarda notte i risultati elettorali.



“I cittadini hanno scelto Fdi, è giusto che il centrodestra governi. Noi saremo all’opposizione con coraggio e determinazione”. E non risparmiando una stoccata ai Dem: “Le scelte compiute da questo gruppo dirigente del Pd hanno compromesso un’azione politica che poteva essere competitiva con questo centrodestra che si è presentato unito. Il centrodestra ha vinto, il gruppo dirigente del Pd se ne assuma le responsabilità. Di fatto i cittadini stanno dimostrando, soprattutto al sud, che il voto per contrastare il centrodestra è il voto per il M5S”.

E avverte: “Noi saremo l’avamposto per la realizzazione di un’agenda progressista, un progetto di Paese che mira all’inclusione sociale e una transizione ecologica vera e non finta. Da questo punto di vista vedremo se il Pd ci verrà dietro sulle battaglie da fare all’opposizione, ma senza nessun cartello o coalizione”.

“Il centrodestra sarà maggioranza in Parlamento ma non lo è nel Paese, ed è un corto circuito provocato da questa legge elettorale che non condividiamo. Per questo nel nuovo Parlamento – avverte – daremo battaglia contro questa legge per dare maggior rappresentanza ai cittadini”.



Quanto a Di Maio, sconfitto a Napoli e fuori dal Parlamento, il leader 5 Stelle non infierisce: “Preferisco ricordare le battaglie fatte insieme”, chiosa con eleganza.