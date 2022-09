Elezioni 2022, Conte: “In pochi per Di Maio, non ha senso votarlo”

(Adnkronos) – Chi difende il reddito di cittadinanza dovrebbe votare il M5S o Luigi Di Maio, che da leader del Movimento guidò la battaglia per introdurlo? “Di Maio ha percentuali molto basse, non ha molto senso votarlo…”. Così il leader del M5S, Giuseppe Conte, ospite di TeleLombardia. “Soprattutto ha abiurato a tutte le battaglie M5S, ha rinnegato tutto il passato, sarebbe come votare un fuordopera”.