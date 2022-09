Elezioni 2022, Conte: “Ci avevano dato per morti, si sono sbagliati ancora”

(Adnkronos) – Giuseppe Conte arriva sul palco di Piazza Santi Apostoli, accolto dall’ovazione del popolo pentastellato. “Ma che succede? Ci avevano dato per morti, ma questa piazza mi sembra sintomo di buona salute, ancora una volta si sono sbagliati”, dice il presidente del M5S che affronta subito il tema della guerra in Ucraina.

“Questa guerra, con quale via di uscita la stiamo affrontando? Vogliamo un negoziato o no? Il governo dei migliori ci ha chiesto: volete la pace o i condizionatori accesi? La pace è uscita dei radar, i condizionatori li abbiamo dovuti spegnere e adesso non sappiamo se riusciremo ad accendere i riscaldamenti”.

Per questo, incita la piazza, “domenica è un giorno importante, dobbiamo rivolgerci agli indifferenti, a coloro che non credono più nella buona politica. Devono venire a votare per decidere il destino di questo Paese”.