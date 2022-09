Elezioni 2022, centrodestra chiude campagna a Piazza del Popolo

(Adnkronos) – A Piazza del Popolo, a Roma, manifestazione di chiusura della campagna elettorale del centrodestra in vista delle elezioni politiche 2022 del 25 settembre. Sul palco allestito sotto alla salita del Pincio gli interventi di Silvio Berlusconi (Forza Italia), Maurizio Lupi (Nm), Matteo Salvini (Lega) e Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia). La manifestazione, programmata per le 17.30 è partita con circa un’ora di ritardo. Sul palco azzurro, dove domina la scritta ‘Insieme, per l’Italia’, si sono affacciati tutti i leader del centrodestra, mentre giovanissimi sventolano le bandiere.

Tantissimi i giornalisti accreditati, circa 500 sono quelli che hanno chiesto il pass. Oltre 200 sono della stampa estera, in arrivo anche dalla Cina, dal Messico e dagli Stati Uniti. La piazza per gran parte piena, si presenta con alcuni spazi vuoti in fondo, moltissime le bandiere di Fdi, poi quelle degli alleati.

BERLUSCONI – ”Noi siamo qui perchè abbiamo un grande futuro da realizzare insieme. Ci domandiamo quale Italia vogliamo costruire per il futuro? Noi vogliamo costruire un’Italia dove non ci siano cittadini di serie B, vogliamo costruire un’Italia dove nessuno abbia a temere se va al governo un suo avversario politico”, ha detto Berlusconi aprendo l’evento. Il Cav ha parlato in piedi davanti a un leggio al centro del palco, indossando il doppiopetto d’ordinanza blue navy in stile ’94.

”L’Italia non vuole essere governata dalla sinistra, noi siamo maggioranza nel paese. Siamo stati i soli, unici al governo a non mettere le mani nelle tasche degli italiani” e a non ”aumentare le tasse”.

Berlusconi ha ricordato quanto hanno fatto i suoi governi, anche in politica estera. Il leader azzurro ha parlato per circa 20 minuti senza interruzioni: all’inizio dell’intervento è stato accompagnato al leggio. Anche alla fine del discorso è stato aiutato a lasciare il palco cedendo il posto a Maurizio Lupi.

LUPI – “Grazie di cuore a Silvio Berlusconi”, ha detto Lupi, all’inizio del suo intervento a Piazza del Popolo, prendendo la parola dopo il leader di Forza Italia. “La democrazia italiana saprà scegliere il suo governo, il leader della sua coalizione di centrodestra”. “Lo dico da moderato – ha aggiunto-ci hanno contrapposto con i populisti, dire che la famiglia è il pilastro delal società e avere un figlio nno è una tassa aggiuntiva, è amare il popolo o essere populista?”, si è chiesto Lupi. “Basta – ha concluso- con queste contraddizioni”.