Elezioni 2022, centrodestra a piazza del Popolo il 22 settembre

(Adnkronos) – Confermata la location di piazza del Popolo a Roma e la data, il 22 settembre, ora c’è anche un orario preciso, le 18. In vista delle elezioni politiche 2022 del 25 settembre, i leader del centrodestra si ritroveranno nella piazza simbolo di sindacati e sinistra per chiudere la campagna elettorale e dare l’immagine di un’alleanza unita a tre giorni dal voto per le politiche. Ancora troppo presto per una ‘scaletta’ degli interventi. Di sicuro, prenderanno la parola Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi, nelle vesti di capo politico di ‘Noi moderati’, la cosiddetta terza gamba della coalizione. Atteso Silvio Berlusconi.

E’ dal 19 ottobre del 2019 che i vertici di centrodestra non salgono sullo stesso palco: anche allora a ricompattarli fu piazza San Giovanni, a Roma, per la maxi manifestazione dopo la caduta del governo gialloverde, M5S-Lega.