Elezioni 2022, Berlusconi: “Peppa Pig? Un caso triste e preoccupante”

(Adnkronos) –

Il caso del cartone animato Peppa Pig. “è triste e preoccupante”. Lo ha detto Silvio Berlusconi a Rtl 102.5, secondo il quale è “sbagliato che si usi un cartone animato per veicolare una visione ideologica delle famiglie e la sessualità”. “Una cosa è rispettare tutti gli stili di vita e gli orientamenti affettivi, che meritano pari diritti e dignità, altro è proporre ai bambini modelli volti a condizionarli. Il caso del cartone animato Peppa Pig, trasmesso dal servizio pubblico, si inserisce in questo clima culturale sbagliato”, spiega il leader di Forza Italia.

Sul caro energia, per il Cav “mai più l’Italia dovrà trovarsi in queste condizioni, che sono precisa responsabilità della sinistra. Noi nel 2011 avevano ridotto la dipendenza dal gas russo a meno del 20% del totale. Nel 2014 il governo Letta ha fatto rialzare la dipendenza russa al 45%. E poi e andato ancora più su”.

Quanto al risultato del voto, “purtroppo si vota in un giorno solo e questo fa prevalere la previsione di un numero forte per l’astensionismo. Una cosa voluta dal Pd incomprensibile”. E sul voto utile dice: “Renzi e Calenda sono il quarto polo, il più piccolo, sono destinati all’irrilevanza. Per quanti voti possano prendere, non essendo alleati con nessuno eleggeranno una piccola pattuglia di parlamentari e resteranno all’opposizione dentro la quale non eserciteranno nessun ruolo, perché la guida dell’opposizione spetterà al Pd”. “Non capisco come un elettore moderato possa sprecare il suo voto riservandolo a loro, che non saranno mai ago della bilancia. L’unico volto utile moderato è quello per Forza Italia”, ha aggiunto il leader di FI.

Ancora un governo Draghi con una ampia maggioranza dopo le elezioni? “E del tutto impossibile che il centrodestra non abbia i numeri parlamentari per governare. Tuttavia il nostro governo cercherà un rapporto costruttivo con l’opposizione e chiamerà a raccolta le energie migliori del Paese al di là e al di fuori della politica”.