Elezioni 2022, Berlusconi: “Forza Italia determinante per formazione governo”

(Adnkronos) – “Forza Italia si conferma decisiva per il successo del centrodestra e determinante per la formazione del prossimo governo. Ancora una volta, ho messo il mio impegno al servizio dell’Italia, del Paese che amo. Vi ringrazio per la fiducia”. Lo scrive su Instagram Silvio Berlusconi dopo l’esito del voto alle elezioni politiche del 25 settembre 2022.