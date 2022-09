Elettromeccanica Burini: “Efficienza in cantiere, la flessibilità del noleggio straordinaria opportunità per la fliiera delle costruzioni”

(Adnkronos) – Con il noleggio di attrezzature professionali si offre ai propri clienti le soluzioni più adeguate alle necessità operative del momento, con l’utilizzo delle tecnologie più moderne a costi ridotti.

Bergamo, 27 settembre 2022. Sono sempre più numerosi i macchinari di precisione che compongono l’attrezzatura edile attraverso i quali l’uomo costruisce opere architettoniche e infrastrutture. Come spesso accade però, alcune di queste attrezzature risultano essere particolarmente costose e a volte anche ingombranti, proprio per questo, anziché l’acquisto, viene privilegiato il noleggio per il solo tempo necessario al loro utilizzo.

“Se si presentano necessità in cantiere o si ha bisogno di un attrezzature professionali per pochi giorni, non conviene acquistarlo, il noleggio riduce i costi fissi, aumenta la flessibilità e semplifica la gestione aziendale”, spiega Claudio Burini, titolare della Elettromeccanica Burini di Bergamo. “Inoltre, eliminando costi di officina e di ricambi per quanto riguarda le macchine, il noleggio consente di affrontare facilmente le punte improvvise di lavoro utilizzando tecnologie all’avanguardia pronte per l’uso e per ogni esigenza, a prezzi contenuti.

E’ la soluzione ideale e sicuramente vantaggiosa per esigenze molto specifiche e limitate nel tempo. Con il noleggio è inoltre possibile ‘toccare con mano’ il vantaggio tecnologico e di efficienza di determinate macchine poco conosciute al grande pubblico, ma straordinariamente utili a semplificare la vita di cantiere”.

Elettromeccanica Burini è un’azienda che opera nel noleggio e vendita di macchine performanti per lavorare in ogni contesto del settore edile, con un’offerta ricca e variegata che comprende attrezzature da lavoro e accessori innovativi per ogni esigenza di cantiere.

Specializzata in servizio di noleggio di attrezzatura per edilizia, in modo particolare carotatrici professionali a secco e a umido, un’ampia gamma di tagliapavimenti a disco diamantato e di levigatrici per livellamento e preparazione di superfici, si avvale di tecnici qualificati e partners di primo livello per garantire alla clientela qualità, affidabilità e soluzioni personalizzate al passo con l’evoluzione tecnologica.

“Nel settore delle costruzioni, le conoscenze teoriche e le capacità manuali sono ovviamente indispensabili ma, poter sfruttare strumenti appropriati ed innovativi può rivelarsi vincente, ponendo l’impresa in una condizione di privilegio rispetto alla concorrenza”, sottolinea Claudio Burini. “E’ importante scegliere strumenti di primo livello qualitativo per eseguire lavori impeccabili di costruzione, restauro e, in particolar modo, nel mondo delle ristrutturazioni, volano della filiera edile per gli anni futuri del nostro paese. I nostri prodotti sono rivolti essenzialmente ad un mercato di utenti professionali, ad esempio aziende artigianali, imprese edili, general contractor. La nostra competenza – precisa – è sempre al servizio dei clienti attraverso una consulenza completa sul miglior metodo, la corretta procedura applicativa e lo strumento ideale per metterla in opera. Al rientro dal noleggio, ogni macchina viene accuratamente ispezionata, ripristinata ed allestita per il noleggio successivo, eseguendo eventuali lavori di manutenzione se necessari. In questo modo mettiamo al riparo da possibili fermi la macchina per i successivi clienti, garantendo cosi puntualità, continuità del lavoro e attrezzature sempre efficienti”.

Contatti: https://www.elettromeccanicaburini.it