Ecopneus, oltre 200mila t di pneumatici fuori uso gestite nel 2021

(Adnkronos) – Oltre 200mila tonnellate di pneumatici fuori uso gestiti nel 2021, con un +20% rispetto gli obiettivi di legge. Questo è quanto emerge dai dati di gestione 2021 presentati da Ecopneus, società senza scopo di lucro e operatore della gestione dei Pneumatici Fuori Uso in Italia.

“In questo momento di difficoltà per tutte le imprese Ecopneus è al lavoro per continuare a garantire la tenuta delle aziende della filiera, alle prese con l’aumento dei costi dell’energia con ricadute che potrebbero incidere anche sul mercato della gomma riciclata – ha dichiarato il direttore generale di Ecopneus Federico Dossena – Un momento difficile in cui occorre continuare a garantire la gestione di una rifiuto ma soprattutto riconfermare gli obiettivi verso un’economia circolare su cui costruire il futuro del Paese. Come sempre Ecopneus è al servizio del Paese, dell’ambiente e di tutta l’articolata filiera della gestione dei Pfu, lavorando con etica e trasparenza per una concreta e sostenibile chiusura del ciclo di recupero di questo prezioso materiale che è la gomma riciclata”.

Nel 2021 Ecopneus ha raccolto complessivamente più di 200mila t di Pfu presso oltre 20mila gommisti in tutta Italia, superando del 20% il target di legge. Il 52% dei Pfu raccolti è stato destinato al recupero di energia, mentre il 48% è stato avviato al recupero di materia per produrre granuli, polverini di gomma e acciaio impiegati nei settori applicativi della gomma riciclata: applicazioni ludico sportive (55%), manufatti e mescole (24%), articoli in gomma (8%), isolanti acustici per edilizia (16%) e asfalti a bassa rumorosità (1%).

Solo nel 2021 grazie all’attività di recupero e riciclo di Ecopneus è stata evitata l’emissione di 310mila tonnellate di CO2 equivalenti, un consumo di acqua di quasi 1,23 milioni di m3 e un prelievo di materie prime di 282mila tonnellate. Benefici a cui si aggiunge il risparmio per il Paese legato alla riduzione delle importazioni di materiale vergine per un valore di 79 milioni di euro. Il sistema gestito da Ecopneus genera un notevole valore anche in termini economici: nel 2021 l’attività di Ecopneus ha infatti generato un valore pari a 52,1 milioni di euro, di cui 44,9 milioni sono serviti a remunerare le imprese della filiera per le operazioni di recupero, raccolta, trasporto e trattamento.