Dr. Matteo D’Ambrosio: “Chirurgia estetica, plastica e ricostruttiva: attenzione alle offerte low-cost”

(Adnkronos) – Il boom delle videocall sta amplificando la percezione dei propri ‘difetti’. Sì ai ritocchini, ma solo se eseguiti da professionisti certificati

Milano, 30 settembre 2022. In piena era digitale, conference call, brainstorming e interviste si svolgono tramite video e sono ormai parte integrante del nostro nuovo modo di vivere che ci porta a guardare, sempre più spesso, attraverso le telecamere del pc; il monitor diventa, di fatto, il tanto temuto specchio amplificando la percezione dei propri ‘difetti’.

“I video, in quanto immagini in movimento, rivelano espressioni facciali e lineamenti che non abbiamo mai avuto modo di osservare prima, proprio perché raramente ci guardavamo parlare. Oggi, questo fenomeno, chiamato anche ‘zoom face’, sta facendo aumentare vertiginosamente le richieste del cosiddetto ‘ritocchino’: naso, labbra, occhi, seno, collo sono le zone per le quali sono più richiesti gli interventi di chirurgia plastica”, spiega il Dr. Matteo D’Ambrosio. “Ma il dato veramente allarmante sta nel fatto che, parallelamente, si stanno moltiplicando online offerte low-cost che promuovono pacchetti vacanza all’estero ‘all inclusive’: vitto, alloggio e intervento di chirurgia plastica a prezzi irrisori. Occorre dunque prestare molta attenzione, le insidie sono dietro l’angolo e il risparmio economico potrebbe presupporre strutture sanitarie non adeguate, utilizzo di materiali scadenti e professionisti non qualificati, comportando quindi un serio rischio per la salute”.

Laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato con lode in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica il Dr. Matteo D’Ambrosio è iscritto all’albo dell’Ordine dei Medici della provincia di Milano. Nel corso degli anni ha perfezionato la sua preparazione in chirurgia estetica, plastica e ricostruttiva con corsi e aggiornamenti in Italia e all’estero, frequentando anche il rinomato “Centro de Estudos Ivo Pitanguy” presso la Pontificia Universidade Catolica do Rio de Janeiro, Departamento de Cirurgia Plastica e Reconstruttoria, Rio de Janeiro RJ, Brasil. Attualmente svolge attività di libero professionista presso lo studio personale di Milano e in diverse cliniche della capitale lombarda.

“La leggerezza con la quale, sempre più spesso, ci si sottopone ad interventi di chirurgia estetica è a dir poco sconcertante, i cui drammatici risultati sono sulle pagine di cronaca quotidiana”, sottolinea il Dr. D’Ambrosio. “L’etica morale ed il codice deontologico, mi hanno spinto ad avviare un progetto basato sulla corretta informazione per controbattere ed arginare la pericolosa disinformazione dilagante. Come? Semplice, informando seriamente e divulgando, attraverso la mia pagina fb ed Instagram, tutto ciò che è necessario sapere prima di decidere di sottoporsi ad un intervento di chirurgia plastica; ricercando soluzioni ottimali per correggere e migliorare imperfezioni fisiche ed estetiche; ristabilire armonia ed equilibrio, sia nelle proporzioni del corpo sia a livello psicologico per aumentare così l’autostima e la sicurezza verso gli altri”.

Per evitare di incorrere in situazioni potenzialmente pericolose, è buona norma fare preventivamente una ricerca completa del professionista a cui affidarsi.

“Verificare sempre il curriculum del chirurgo, per capire quale siano formazione ed esperienza, nonché il luogo nel quale opera ”, suggerisce il Dr. D’Ambrosio. “Per essere eseguito in sicurezza, un intervento presuppone il giusto ‘setting’, vale a dire un ambiente sia fisico, dotato delle opportune strumentazioni e personale qualificato, che psichico, incentrato cioè sulla relazione di fiducia tra medico e paziente. Tutte queste informazioni – ribadisce il Dr. D’Ambrosio – possono e devono essere richieste durante il primo colloquio, utile a comprendere chi si ha di fronte, sia dal punto di vista della competenza medica che dell’aspetto psicologico. L’importante è scegliere con consapevolezza e mai sulla base della pubblicità più accattivante o del prezzo più basso. La nostra salute non ha prezzo”.

