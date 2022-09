Domenica in: su Rai1 dall’11 settembre con Mara Venier la stagione 2022-2023

Riparte la stagione 2022-23 di Domenica In, lo storico contenitore di Rai 1, che torna in onda a partire da domenica 11 settembre.

Trenta anni di carriera di Mara Venier, la padrona di casa: un traguardo che festeggerà quest’anno, quando condurrà, per la quinta consecutiva, uno dei programmi più amati dagli italiani.

E la sua sarà la quattordicesima volta alla guida di “Domenica In”, un record assoluto nella storia di questa pagina della tv.

Ci sono tutte le premesse, insomma, per nuovi successi.

Le novità della stagione 2022-2023 di Domenica IN

La formula dell’edizione 2022-23 ricalcherà, per questo, la linea vincente dell’ultima stagione, ma sarà arricchita da numerose novità che segneranno sempre più l’identità del programma costruita attorno alla sua conduttrice.

Al centro dello studio, infatti, resta il momento topico, le interviste “one to one”: incontri che la Venier trasforma in veri e propri racconti popolari sulla vita privata e pubblica dei maggiori protagonisti dello spettacolo e della vita culturale del nostro Paese. Come di consueto, poi, la scaletta delle puntate e la presenza degli ospiti si trasformeranno in base alle esigenze della stretta attualità e del comune sentire del pubblico di Rai 1. L’orchestra in studio sottolineerà i passaggi salienti della trasmissione e permetterà di ricostruire un ambito emotivo e comunicativo come si è declinato nelle precedenti stagioni, grazie alla formula empatica messa in atto di volta in volta dalla conduttrice.