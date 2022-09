Da noi a ruota libera, la nuova stagione: si parte il 18 settembre

Dal 18 settembre, torna su Rai 1, alle 17.20, l’appuntamento con Da noi a Ruota Libera, il programma di Francesca Fialdini.

Ospiti e anticipazioni della prima puntata

Ospiti della prima puntata saranno Amanda Lear, personaggio iconico che racconterà alcuni aspetti inediti di sé e si metterà alla prova ‘giocando’ con Francesca Fialdini.

Elisa Isoardi, che domenica scorsa ha esordito con “Vorrei dirti che”, il suo nuovo programma che la vede in viaggio per tutta Italia alla ricerca di storie emozionanti da raccontare, e la giornalista Emma D’Aquino, in queste settimane alla guida di “Ribelli” e prossimamente conduttrice di “Amore criminale”.