Coway porta aria fresca e acqua pulita all’interno di IFA 2022

(Adnkronos) – BERLINO, 2 settembre 2022 /PRNewswire/ — Oggi, Coway Co., Ltd., “Best Life Solution Company” della Corea del Sud, ha presentato i suoi ultimi elettrodomestici per la salute in casa all’IFA 2022. La fiera ha presentato 22 prodotti innovativi, tra cui 14 purificatori d’aria e 8 purificatori d’acqua.

Il punto forte dell’esposizione sono stati i rinomati purificatori d’aria Coway Airmega ora disponibili in Europa.

“La linea Coway Airmega è costantemente riconosciuta come la migliore della categoria, guadagnandosi lo status di marchio di migliori purificatori d’aria secondo Amazon USA”, ha dichiarato Rodney Ryu, Managing Director di Coway Europe B.V. “Ci impegniamo a rendere le case dei consumatori europei un santuario sano per il relax e il benessere, introducendo sul mercato prodotti innovativi.”

Coway Airmega – Il meglio dei purificatori d’aria

La principale linea di purificatori d’aria di Coway, Coway Airmega, ha attirato la maggiore attenzione dei visitatori. Oltre ai modelli attualmente disponibili, Airmega Mighty, Airmega 150, Airmega Jet e Airmega 300S/400S, Coway presenta due nuovi Airmega che saranno lanciati a breve in Europa.

Airmega Mighty (AP-1512HH) è stato la scelta preferita del New York Times Wirecutter per otto anni consecutivi, compreso il 2022, ed è un best seller su Amazon USA nella categoria purificatori d’aria. Il potente purificatore d’aria è adatto a stanze fino a 33 m2, incluse camere da letto, soggiorno e piccole attività. Ha ottenuto il Sigillo di qualità ECARF per adattarsi pienamente alle esigenze delle persone allergiche.

Alcuni purificatori d’aria Coway hanno dimostrato di rimuovere oltre il 99,98% del virus SARS-CoV-2 sospeso nell’aria di una stanza entro due minuti, secondo un test indipendente condotto da MRI Global, un istituto di ricerca no-profit statunitense. Il più recente purificatore d’aria in esposizione, Airmega 250, è uno di questi.

Airmega 250 combina le prestazioni di copertura di filtrazione di un grande purificatore d’aria, ma ha un design minimalista e compatto. Inoltre, Airmega 250 offre funzioni automatizzate, che regolano automaticamente la velocità della ventola in base alla qualità dell’aria e all’ambiente circostante. Il suo design ha ricevuto riconoscimenti internazionali dal Red Dot Design Award 2021 e dall’International Design Excellence Awards 2021.

Un altro nuovissimo purificatore d’aria, l’Airmega 250H, è un prodotto innovativo a doppia funzione con purificazione e umidificazione dell’aria. Non solo purifica l’aria, ma ottimizza anche il livello di umidità rilasciando uniformemente nell’aria una nebbia ultrasottile come umidificatore evaporativo. Soprattutto, Airmega 250H vanta una migliore igiene con la tecnologia brevettata Water Lock di Coway, un sistema di controllo automatico dell’acqua che apre il serbatoio dell’acqua quando è in uso e lo chiude quando non lo è. L’innovativa funzione impedisce all’acqua di ristagnare nel serbatoio e previene la contaminazione del filtro.

Gli Airmega 250 e 250H saranno disponibili in Europa nel quarto trimestre 2022.

Inoltre, Coway ha presentato le sue ultime innovazioni con Noble Collection e la serie Icon Water Purifier, molto apprezzata dai consumatori coreani.

Il premiato Noble Air Purifier, caratterizzato da una torre con un design che si ispira all’architettura, ha ricevuto i quattro più prestigiosi premi di design del mondo: Red Dot, iF, IDEA, e Pin Up Awards. L’innovativo Icon Water Purifier 2 offre uno sguardo sul futuro dei purificatori d’acqua con le sue credenziali di igiene intelligenti, il suo design comodo, le dimensioni compatte e la temperatura ultra-elevata dell’acqua. La data del loro lancio in Europa deve ancora essere stabilita.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web https://ifa2022.coway.como o Coway Newsroom.

Informazioni su Coway Co., Ltd.

Fondata in Corea nel 1989, Coway, “The Best Life Solution Company”, è un’azienda leader nel settore degli elettrodomestici che rende sana e confortevole la nostra vita con elettrodomestici innovativi come purificatori d’acqua, purificatori d’aria, bidet e materassi. Sin dalla sua fondazione, Coway si è affermata come leader nel settore degli elettrodomestici ambientali, con un’intensa attività di ricerca, progettazione, sviluppo e assistenza clienti. L’azienda ha dimostrato dedizione all’innovazione con prodotti premiati, competenze in fatto di salute degli ambienti domestici, quote di mercato senza pari, soddisfazione dei clienti e riconoscimento del marchio. Coway continua a innovare diversificando le linee di prodotti e accelerando le attività all’estero in Malesia, Stati Uniti, Thailandia, Cina, Indonesia, Vietnam, Giappone ed Europa, sulla base del successo commerciale ottenuto in Corea. Per ulteriori informazioni, visitare http://www.coway.com/ o http://newsroom.coway.com.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1890468/Coway_Booth_at_IFA_2022_ID_3867766da421.jpg Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1890469/Coway_Airmega_Air_Purifiers_at_IFA_2022_ID_969bf9e535e8.jpg Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1890470/Coway_Noble_Air_Purifier_left__and_Airmega_250_right__at_IFA_2022_ID_3d6082d7dc94.jpg Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1395396/Logo_Logo.jpg