Covid, vaccino Omicron 4 e 5 in Italia tra 2-3 settimane

Il nuovo vaccino anti-Covid aggiornato alle sottovarianti Omicron 4 e 5 “sarà disponibile tra 2-3 settimane”. Lo annuncia a RaiNews24 Nicola Magrini, direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco Aifa, dopo il via libera dell’Agenzia europea del farmaco Ema al booster bivalente di Pfizer-BioNTech adattato a Omicron BA.4/5. Il nuovo prodotto “è stato approvato con gli stessi criteri con cui è stato autorizzato negli Stati Uniti, cioè solo con dati sugli animali, il che significa – sottolinea il Dg – che si è standardizzata una nuova tecnica di approvazione, come per la vaccinazione antinfluenzale”.

Anche se è in arrivo questo nuovo bivalente, Magrini precisa che la tempistica resta fondamentale, più della tipologia di prodotto: in altre parole la raccomandazione è di sottoporsi al booster, quando raccomandato, con il vaccino attualmente disponibile.

La Commissione tecnico scientifica (Cts) dell’Agenzia italiana del farmaco Aifa si riunirà “in settimana”, a quanto apprende l’Adnkronos Salute.