Covid, Speranza: “Vaccini aggiornati a disposizione appena li avremo”

(Adnkronos) – “In realtà i vaccini anti-Covid aggiornati” a Omicron 1 e a Omicron 4 e 5 “sono abbastanza vicini, nel senso che sono molto simili ed entrambi costruiti sulla variante Omicron”. Lo ha spiegato il ministro della Salute Roberto Speranza, ospite di ‘Metropolis’, online sul sito web de ‘La Repubblica’.

“E’ chiaro che noi metteremo a disposizione i vaccini più aggiornati non appena saranno realmente sul territorio. Perché, poi, una cosa è l’autorizzazione” dell’ente regolatorio “e un’altra cosa è l’arrivo materiale dei vaccini in ogni singolo territorio”. “Questo è un tema che verificheremo nei prossimi giorni. Chiaramente, più abbiamo un vaccino aggiornato e meglio siamo in grado di gestire questa partita”.