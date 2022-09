Covid oggi Italia, 37.522 contagi e 30 morti: bollettino 29 settembre

(Adnkronos) – Sono 37.522 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 29 settembre 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 30 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 198.119 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività pari al 18,9%. Aumentano i ricoveri, 134 in più di ieri e 3.849 in totale, e i pazienti in terapia intensiva, 141 in totale e 23 in più di ieri.

LAZIO – Sono 3.161 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 29 settembre 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrato un morto. A Roma segnalati 1.464 casi. “Oggi nel Lazio, su un totale di 19.775 tamponi, si registrano 3.161 nuovi casi positivi (-48)”. Si registra inoltre “un decesso (-1)”, e sono “405 i ricoverati (+30), 24 le terapie intensive (-1) e +2.039 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,9%. I casi a Roma città sono a quota 1.464”. Lo riferisce l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, nel bollettino Covid quotidiano.

Nel dettaglio i numeri delle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 539 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 2: sono 573 i nuovi casi; Asl Roma 3: sono 352 i nuovi casi; Asl Roma 4: sono 145 i nuovi casi; Asl Roma 5: sono 320 i nuovi casi; Asl Roma 6: sono 284 i nuovi casi.

Nelle province si registrano 948 nuovi casi. Asl di Frosinone: sono 324 i nuovi casi e 1 decesso; Asl di Latina: sono 309 i nuovi casi; Asl di Rieti: sono 143 i nuovi casi; Asl di Viterbo: sono 172 i nuovi casi.

SARDEGNA – Sono 513 i nuovi contagi da coronavirus oggi 29 settembre 2022 in Sardegna, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri due decessi.

Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3426 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 3 (-3). I pazienti ricoverati in area medica sono 52 (-8) mentre sono 4482 i casi di isolamento domiciliare (+220). Si registra il decesso di due uomini di 66 e 78 anni, entrambi residenti nella provincia di Sassari. Lo rende noto la Regione Sardegna.

LOMBARDIA – Sono 6.872 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 29 settembre 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati due morti per un totale di 42.534 vittime da inizio pandemia.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 34.187 tamponi, tra molecolari e antigenici con un tasso di positività al 20,1%. Stabili i ricoveri in terapia intensiva: sono 8 come ieri; salgono invece i ricoveri negli altri reparti: sono 538, in aumento di 21 unità.

A livello provinciale, Milano conta 1.821 nuovi casi, di cui 668 a Milano città; Bergamo 670, Brescia 915, Como 563, Cremona 212, Lecco 296, Lodi 152, Mantova 287, Monza e Brianza 590, Pavia 328, Sondrio 204 e Varese 687.

ABRUZZO – Sono 1.149 i casi positivi al Covid registrati oggi, 29 settembre 2022, in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 558437. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso (si tratta di un 68enne) e sale a 3666. Lo comunica i bollettino della Regine, precisando che nel numero dei casi positivi sono compresi anche 525303 dimessi/guariti (+405 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 29468 (+743 rispetto a ieri). Di questi, 129 pazienti (-7 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 3 (-2 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1269 tamponi molecolari (2484468 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 4884 test antigenici (4351173).

Del totale dei casi positivi, 113293 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+236 rispetto a ieri), 159522 in provincia di Chieti (+326), 130948 in provincia di Pescara (+308), 133980 in provincia di Teramo (+251), 12325 fuori regione (+6) e 8369 (+22) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

TOSCANA – Sono 2.065 i nuovi casi di Covid-19 registrati oggi, 29 settembre 2022, in Toscana: 337 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 1.728 con test rapido. Lo riferisce il bollettino della regione. La lista dei decessi si aggiorna con otto nuove morti certificate: 6 uomini e 2 donne con un’età media di 83,8 anni. Solo uno di questi decessi si è però verificato negli ultimi giorni. Al momento in Toscana risultano pertanto registrati 84.955 positivi, +0,8% rispetto a ieri. Di questi 212 (19 in più dal giorno prima) sono ricoverati in ospedale: 4 (due in più) si trovano in terapia intensiva.

Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall’inizio della pandemia sale a 1.404.272. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% (1.409 persone) e raggiungono quota 1.308.543 (93,2% dei casi totali).

Sono stati eseguiti 1.036 tamponi molecolari e 9.991 antigenici rapidi. L’età media dei 2.065 nuovi positivi è di circa 51 anni: il 12% ha meno di venti anni, il 14% tra 20 e 39, il 33% tra 40 e 59, il 30% tra 60 e 79 e il 9% ottanta o più.

L’andamento per provincia

Con gli ultimi casi salgono a 382.322 i positivi dall’inizio dell’emergenza sanitaria nei comuni della Città metropolitana di Firenze (530 in più rispetto a ieri), 93.759 in provincia di Prato (94 in più), 110.596 a Pistoia (156 in più), 70.797 a Massa Carrara (122 in più), 149.873 a Lucca (221 in più), 162.929 a Pisa (223 in più), 127.189 a Livorno (172 in più), 127.836 ad Arezzo (238 in più), 100.924 a Siena (191 in più) e 77.492 a Grosseto (118 in più). A questi vanno aggiunti 555 casi di positività notificati in Toscana ma che riguardano residenti in altre regioni.

Sono 800 le nuove segnalazioni nell’Asl Centro, 718 nella Nord Ovest, 547 nella Sud Est.