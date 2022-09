Covid oggi Italia, 34.479 contagi e 38 morti: bollettino 30 settembre

(Adnkronos) – Sono 34.479 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 30 settembre 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 38 morti.

I tamponi processati sono 183.059 e fanno rilevare un tasso di positività pari al 18,8%. Aumentano i ricoveri, 252 in più di ieri e 4.101 in totale, mentre diminuiscono i pazienti in terapia intensiva, 136 in totale e 5 in meno di ieri.