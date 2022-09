Covid oggi Italia, 24.855 contagi e 80 morti: bollettino 6 settembre

(Adnkronos) – Sono 24.855 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 6 settembre 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino – regione per regione – di Protezione Civile e ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 80 morti. Sono 202.240 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati che fanno rilevare un tasso di positività al 12,3%. In calo i ricoverati con sintomi (-107 da ieri, per un totale di 4.459) e stabili le persone in terapia intensiva (185).

Ecco i dati di oggi, regione per regione:

LAZIO – Sono 2.131 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 6 settembre 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 10 morti. Nel Lazio sono stati processati da ieri 6.227 tamponi molecolari e 13.471 antigenici con un tasso di positività al 10,8%. I ricoverati sono 503, 9 in più da ieri, mentre le terapie intensive occupate sono 37, uno in meno di ieri. Nelle ultime 24 ore sono guarite 4.963 persone. I casi a Roma città sono a quota 1.016. Nel dettaglio i contagi e i decessi nelle ultime 24 ore nelle aziende sanitarie del Lazio. Asl Roma 1: sono 408 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl Roma 2: sono 370 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 3: sono 238 i nuovi casi; Asl Roma 4: sono 97 i nuovi casi; Asl Roma 5: sono 146 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl Roma 6: sono 164 i nuovi casi e 3 i decessi. Nelle province si registrano 708 nuovi casi: Asl di Frosinone: sono 308 i nuovi casi; Asl di Latina: sono 208 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl di Rieti: sono 66 i nuovi casi; Asl di Viterbo: sono 126 i nuovi casi.

EMILIA ROMAGNA – Sono 1.057 i nuovi contagi da covid in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 6 settembre. Si registrano inoltre altri 10 morti. Dall’inizio dell’epidemia, nella regione si sono registrati 1.829.133 casi di positività, 12.968 il totale dei tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 30 (+1 rispetto a ieri, +3,4%), 792 (-34 rispetto a ieri, -4,1%) quelli negli altri reparti Covid. Questi i dati – accertati alle 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. Le persone complessivamente guarite sono 1.361 in più e raggiungono quota 1.794.816, 17.925 il totale dei decessi dall’inizio dell’epidemia.

TOSCANA – Sono 1.218 i nuovi contagi da coronavirus oggi 6 settembre in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 9 morti. Nella regione sono 1.381.088 i casi di positività. I ricoverati sono 236 (10 in più rispetto a ieri), di cui 6 in terapia intensiva (1 in meno) mentre si registrano 9 decessi: 6 uomini e 3 donne con un’età media di 90,1 anni. Questi i dati – accertati alle 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.