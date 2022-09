Covid oggi Italia, 17.978 contagi e 60 morti: bollettino 15 settembre

(Adnkronos) – Sono 17.978 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 15 settembre 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 60 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 146.983 tamponi con un tasso di positività al 12,2%. Cala il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva che sono 143 in totale e otto in meno di ieri e i ricoverati con sintomi, 3.632 in totale e 87 in meno di ieri.

LAZIO – Sono 1.611 i nuovi contagi da coronavirus oggi 15 settembre nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 3 morti. Oggi nella regione, “su 3.264 tamponi molecolari e 10.986 tamponi antigenici per un totale di 14.250 tamponi, si registrano 1.611 nuovi casi positivi (+58); sono 3 i decessi (-1), 378 i ricoverati (-10), 26 le terapie intensive (-1) e +2.134 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 11,3%. I casi a Roma città sono a quota 770”. Lo sottolinea l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, nel bollettino Covid quotidiano.

Nel dettaglio i decessi e i contagi nelle aziende sanitarie del Lazio. Asl Roma 1: sono 290 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 2: sono 282 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 3: sono 198 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 4: sono 71 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 5: sono 136 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 6: sono 139 i nuovi casi e 0 i decessi.

Nelle province si registrano 495 nuovi casi. Asl di Frosinone: sono 171 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Latina: sono 159 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Rieti: sono 64 i nuovi casi e 0 i decessi; -Asl di Viterbo: sono 101 i nuovi casi e 1 decesso.

SARDEGNA – In Sardegna si registrano oggi 304 contagi da coronavirus (di cui 282 diagnosticati con tampone antigenico) secondo i numeri del bollettino covid del 15 settembre. Registrati 4 morti. Nella regione sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2414 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 7 (+2), i pazienti ricoverati in area medica sono 71 (-4 mentre sono 4968 i casi di isolamento domiciliare (-228). Si registrano 4 decessi: una donna di 94 anni e tre uomini di 77, 78 e 88 anni, residenti nella provincia di Oristano.



ABRUZZO – Sono 613 i nuovi contagi da coronavirus oggi 15 settembre in Abruzzo, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 2 morti. Il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – sale a 548391, quello dei decessi 3653. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità precisando che nel numero dei casi positivi sono compresi anche 517003 dimessi/guariti (+706 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 27735 (-97 rispetto a ieri). Di questi, 111 pazienti (+1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 3 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1827 tamponi molecolari (2469825 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 3254 test antigenici (4302513).

Del totale dei casi positivi, 111097 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+147 rispetto a ieri), 156515 in provincia di Chieti (+157), 127874 in provincia di Pescara (+184), 131944 in provincia di Teramo (+117), 12180 fuori regione (+12) e 8781 (-6) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

TOSCANA – In Toscana sono 903 i nuovi casi Covid registrati oggi, 15 settembre 2022, che portano il totale a 1.388.326 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. Sono stati eseguiti 889 tamponi molecolari e 7.101 tamponi antigenici rapidi, di questi l’11,3% è risultato positivo. I ricoverati sono 184 (5 in meno rispetto a ieri), di cui 4 in terapia intensiva (3 in meno). Oggi si registrano 3 nuovi decessi: 2 uomini e una donna con un’età media di 84,7 anni.

I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.297.916 (93,5% dei casi totali). Oggi are, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 59,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 79.698, +0,1% rispetto a ieri.