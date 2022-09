Covid oggi Italia, 17.364 contagi e 44 morti: bollettino 16 settembre

(Adnkronos) – Sono 17.364 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 16 settembre 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 44 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 138.248 tamponi con un tasso di positività al 12,6%. Cala il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva che sono 142 in totale, uno in meno di ieri, e i ricoverati con sintomi, 3.600 in totale e 32 in meno di ieri.

I DATI DALLE REGIONI



LOMBARDIA – In Lombardia sono 3.110 i nuovi casi di Covid registrati oggi, venerdì 16 settembre, attraverso i 22.142 tamponi effettuati. Il tasso di positività risulta al 14%, in aumento rispetto al 12,6% di ieri. Tra i dati di oggi, appaiono stabili a 9 i ricoveri nelle terapie intensive, mentre continuano a diminuire i ricoverati negli altri reparti, sono 488, in calo di 19 unità. Nove i decessi, che portano il totale da inizio pandemia a 42.406. Tra i nuovi casi sul territorio provinciale: 832 sono stati registrati a Milano, 310 dei quali a Milano città; 362 i casi rilevati a Bergamo, 443 a Brescia e 203 a Como. Cremona conta 136 nuovi casi, Lecco 105, Lodi 86, Mantova 134, Monza e Brianza 259, Pavia 149, Sondrio 78 e Varese 239.

LAZIO – Sono 1.487 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 16 settembre 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 4 morti. A Roma, segnalati 687 casi. “Oggi nel Lazio, su 2.672 tamponi molecolari e 9.398 tamponi antigenici per un totale di 12.070 tamponi, si registrano 1.487 nuovi casi positivi (-124); sono 4 i decessi (+1), 379 i ricoverati (+1), 24 le terapie intensive (-2) e +1.300 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,3%. I casi a Roma città sono a quota 687”, dice l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, nel bollettino Covid quotidiano.

TOSCANA – Sono 806 i nuovi contagi da covid in Toscana secondo il bollettino di oggi, 16 settembre. Si registrano inoltre altri 2 morti. 169 i casi confermati con tampone molecolare e 637 da test rapido antigenico registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 1.389.132 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.298.571 (93,5% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 645 tamponi molecolari e 5.643 tamponi antigenici rapidi, di questi il 12,8% è risultato positivo. Sono invece 1.273 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 63,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 79.847, +0,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 178 (6 in meno rispetto a ieri), di cui 6 in terapia intensiva (2 in più). Oggi si registrano 2 nuovi decessi: un uomo e una donna con un’età media di 92,5 anni.

SARDEGNA – Sono 347 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 16 settembre 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 4 morti. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3656 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 7 (come ieri ), i pazienti ricoverati in area medica sono 75 (+4), mentre sono 4663 i casi di isolamento domiciliare (-305). Si registrano 4 decessi: un uomo di 87 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna, e tre uomini di 79, 85 e 88 anni, residenti nella provincia di Oristano. Lo rende noto la Regione Sardegna.

BASILICATA – Sono 150 i nuovi contagi da covid in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 16 settembre. Si registra inoltre un altro morto. 811 il totale dei tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La persona deceduta risiedeva in Campania. Nello stesso report sono state registrate 219 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 24 (+1) di cui 0 (-1) in terapia intensiva: 11 nell’ospedale di Potenza; 13 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 6.054.