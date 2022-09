Covid oggi Basilicata, 169 contagi: bollettino 21 settembre

(Adnkronos) – In Basilicata sono 169 i contagi da coronavirus, su un totale di 870 tamponi eseguiti, e non si registra alcun decesso per Covid-19. Sono i dati del bollettino di oggi, 22 settembre 2022, diffuso dalla task force regionale riferito alle ultime 24 ore.

Nello stesso report sono state registrate 275 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 19 (-1) di cui 1 in terapia intensiva: 5 (di cui 1 in TI) nell’ospedale di Potenza; 14 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 5.231.