Covid Italia, -23% ricoveri: calo più alto in ultime 6 settimane

(Adnkronos) – Prosegue ancora la discesa dei ricoveri Covid in Italia. “In una settimana il numero dei pazienti ospedalizzati si è ridotto ulteriormente del 23,1%, raggiungendo il calo più alto registrato nelle ultime settimane. Si tratta, infatti, della sesta rilevazione consecutiva con il segno meno: in corsia i ricoverati continuano a diminuire da inizio agosto”. E’ il dato che emerge dal report della Fiaso (Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere) del 13 settembre, con il monitoraggio degli ospedali sentinella aderenti alla rete.

“A diminuire nell’ultima settimana sono stati soprattutto i pazienti nei reparti ordinari (-24,7%) – si legge nel rapporto – mentre nelle terapie intensive c’è stato un incremento di 3 pazienti: un’oscillazione che, a fronte di numeri ormai così bassi, è poco significativa nell’analisi della curva dei ricoveri”. La discesa questa settimana riguarda in maniera pressoché equivalente sia i ricoveri ‘per Covid’ sia quelli ‘con Covid’, evidenzia la Fiaso. “Attualmente la percentuale dei pazienti in ospedale per sintomatologia respiratoria è del 53%, mentre la restante parte del 47% è composta da pazienti in cura per altre patologie e trovati incidentalmente positivi al tampone pre-ricovero”.

Segnali positivi arrivano anche dai ricoveri pediatrici. In una settimana il numero di pazienti negli ospedali pediatrici e nei reparti di pediatria della rete sentinella Fiaso si è ridotto del 27%. Il 53% dei minori ospedalizzati a causa del virus Sars-CoV-2 ha tra 0 e 4 anni.