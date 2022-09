Corrado Lopresto, il Bestseller biografico del più grande collezionista italiano di auto d’epoca

(Adnkronos) –

Milano, 13.09.2022 – Per coloro che sono appassionati di auto d’epoca, esce oggi il libro autobiografico di Corrado Lopresto “LOPRESTO. L’arte di tenere in vita l’arte da un grande collezionista di auto d’epoca italiane” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i lettori i segreti dell’arte del collezionismo e le strategie utilizzate per restaurare le più iconiche e celebri automobili italiane.

Il libro non si limita agli aspetti tecnici, ai quali l’autore dedica gli ultimi capitoli, ma offre uno scorcio personale sul passato del collezionista: “Ho voluto raccontare la mia storia, quella della mia famiglia e delle macchine che negli anni ho collezionato perché le diverse vicende s’intrecciano indissolubilmente.”

Corrado Lopresto ci svela che il desiderio di scrivere questo libro è arrivato mentre tentava di convincere i propri figli a passare le vacanze a Bagnara, il suo paese natale. La riluttanza dei ragazzi lo ha improvvisamente portato a realizzare quanto lontane fossero le loro visioni di quel luogo, quanto poco conoscessero le origini della famiglia, le gesta dei loro nonni. Nella vita, l’autore si è sempre sentito investito dell’incarico di preservare frammenti del passato e di tramandarli ai posteri, e così ha fatto: prima con le auto e ora con questo libro.

“L’obiettivo dell’autore con questo libro è chiaro: sensibilizzare il proprio pubblico ad adottare un approccio conservativo al passato, che per lui si esprime in primis nell’affascinante mondo delle auto d’epoca” incalza Giacomo Bruno, editore del libro “Un approccio questo che gli è stato insegnato quando era giovane. L’autore infatti ha una caratteristica peculiare: da sempre è stato portato a restituire un’anima agli oggetti inanimati, ritrovandone la storia. Da qui la creazione di questo libro, rivolto ad appassionati di auto d’epoca ma non solo”.

“Quando ho conosciuto Giacomo Bruno sono rimasto colpito dalla sua velocità e dalla sensibilità che ha dimostrato nel comprendere cosa volevo dire e il risultato che volevo raggiungere con questo percorso editoriale” conclude l’autore.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3PYmBdq



Corrado Lopresto, architetto e imprenditore milanese, è oggi anche il collezionista italiano di auto d’epoca più famoso al mondo (27° nella classifica mondiale). La passione per le vetture storiche ha avuto origine durante la sua infanzia a Bagnara ed è cresciuta negli anni portandolo a raccogliere e restaurare pezzi unici, prototipi e auto speciali, tutte rigorosamente italiane. Lopresto è da anni un punto di riferimento per l’approccio filologico al restauro, sperimentando con tecniche nuove e approcci non convenzionali questa materia complessa e sempre diversa a seconda della vettura su cui si lavora. Le sue auto rappresentano un’importante testimonianza della storia del design automobilistico italiano, hanno ricevuto oltre 280 premi ai concorsi di eleganza, quindi l’architetto ha spesso partecipato e organizzato mostre eccezionali sia in Italia che all’estero. Sito web: http://www.lopresto.it/it/



Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 28 bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di “book funnel” e il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it