Conti Piante Rieti Srl, professionisti nella cura del verde

(Adnkronos) – L’azienda offre una ricca varietà di servizi improntati alla salvaguardia ambientale

Rieti, 28 settembre 2022. L’idrosemina è la distribuzione uniforme sulla superficie di un terreno di una miscela di sostanze costituita da semi, collante, fertilizzanti, fibre di legno ed altro ancora. Il mix viene distribuito sul terreno grazie all’ausilio di una macchina idroseminatrice dotata di agitatore meccanico e con una pressione che deve essere uniforme lungo tutta l’estensione del terreno. L’idrosemina è un’attività che l’azienda Conti Piante Rieti Srl di Rieti pratica ormai da molti anni ed ogni volta con risultati eccellenti.

“Non tutti ancora conoscono questo tipo di semina che viene effettuata su aree impervie in cui è impossibile lavorare normalmente. La differenza sta nei tempi – spiega Luigi Conti direttore tecnico dell’azienda – infatti l’idrosemina serve a far nascere le piante seminate in tempi veloci, prima che l’erosione idrogeologica aggredisca il terreno. Col manto erboso che attecchisce più celermente, pioggia e vento e altre intemperie non riescono ad erodere il terreno, che abbia la pendenza naturale o che sia stato preparato e sagomato. Possiamo ben dire che l’idrosemina è una forma di protezione del suolo e che noi pratichiamo questa tecnica ormai da 40 anni – sottolinea Conti – Siamo stati tra i primi”.

L’azienda della famiglia Conti è sul mercato dalla fine dell’Ottocento. Oggi spazia dal florovivaismo alla coltivazione di appezzamenti di terreno in tempi ridotti; dalla costruzione e manutenzione di aree verdi, pubbliche e private, all’offerta di servizi mirati per la salvaguardia ambientale in ossequio alle normative vigenti. “Oggi la transizione ecologica ci impone di stare più attenti agli sconvolgimenti climatici e quindi di avere maggiore cura per l’ambiente ma, in verità, questa è la nostra filosofia da sempre – rimarca il dirigente dell’azienda – Non possiamo fare a meno del verde, non si può prescindere da esso e quindi la sua cura va affidata a persone qualificate, a realtà in grado di garantire professionalità e competenza”.

Un’esperienza che la Conti Piante Rieti Srl ha testato sul campo da oltre un secolo nelle sue varie sedi: da Rieti a Roma, a Orvieto. Ciò, grazie a decine di dipendenti che sono l’anima di una struttura aziendale sempre all’avanguardia per le tecniche di coltura delle piante e anche per la tutela di un patrimonio ambientale che è fattore imprescindibile per una buona qualità di vita della comunità in cui si vive.

