“Contact Italia srl” punta sull’importanza della sicurezza per gli impianti fotovoltaici

(Adnkronos) – Le contingenze internazionali e gli incentivi statali hanno accelerato l’utilizzo dell’energia solare. Tale situazione spinge l’installatore a dare maggiore rilievo alle strutture di montaggio in quanto, quest’ultime, devono garantire durata e sicurezza agli impianti fotovoltaici.

Altamura ( Ba) 28 settembre 2022.Le drammatiche vicende internazionali hanno determinato le condizioni affinché si consideri con maggiore decisione l’impiego delle energie rinnovabili, in particolare con il solare, per ridurre il consumo di combustibili fossili. Un processo agevolato soprattutto dagli incentivi concessi dallo Stato e che non riguardano più esclusivamente gli imprenditori di settore, ma anche i singoli nuclei familiari.

In un contesto di eccessivo progresso bisogna fare tesoro degli errori commessi nei precedenti anni e puntare sulla sicurezza e sulla maggiore durata degli impianti fotovoltaici.

“In questo ambito – afferma Francesco Maggi, fondatore di Contact Italia srl, azienda leader nel settore – le strutture di montaggio assumono una importanza strategica, in quanto puntare sulla maggiore qualità e sull’innovazione significa garantirsi più sicurezza e maggiore durata”.

Il riferimento, evidentemente, sottolinea quanto accaduto in questi anni: impianti fotovoltaici danneggiati dalle intemperie proprio a causa di strutture di montaggio che non hanno resistito agli agenti atmosferici.

“Il punto di partenza da cui non si può e non si deve prescindere – aggiunge Maggi – è quello dei materiali con cui vengono realizzati i supporti per moduli fotovoltaici. L’acciaio Inox, in particolar modo, oltre ad essere facilmente lavorabile è l’unico materiale davvero resistente agli agenti atmosferici. Occorre, poi, grande attenzione nella fase di progettazione dell’impianto fotovoltaico per la quale è necessaria la presenza di professionisti esperti del settore e al passo con le innovazioni che le aziende, come la nostra, offrono al mercato internazionale. Una di queste soluzioni è l’utilizzo di contrappesi e tubolari di rinforzo per evitare le conseguenze dei sempre più frequenti fenomeni atmosferici estremi”.

Contact Italia, in tale ottica, ha messo a disposizione dei progettisti, in forma gratuita, un software di configurazione che rende il lavoro molto più agevole.

Proprio sulla base di tali considerazioni è evidente che la scelta dei fornitori qualificati nella realizzazione di strutture per impianti fotovoltaici risulti essenziale nella maggiore garanzia d’intervento e sicurezza.

