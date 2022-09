Con il rilascio di Wondershare MobileTrans V4.0 è disponibile una soluzione semplificata di trasferimento da telefono a telefono in concomitanza con il lancio di iPhone 14

(Adnkronos) – Wondershare MobileTrans offre la soluzione di trasferimento più efficiente compatibile con il nuovo iPhone 14.

VANCOUVER, BC, 26 settembre 2022 /PRNewswire/ — A seguito dell’annuncio formale del lancio di iPhone 14, si è assistito a un significativo aumento delle ricerche per il “trasferimento da telefono a telefono per il nuovo iPhone”, che dimostra come le persone desiderino trovare rapidamente una soluzione per il trasferimento dei dati al nuovo dispositivo. Con l’obiettivo di offrire ai consumatori soluzioni di trasferimento per qualsiasi situazione, Wondershare MobileTrans V4.0 sarà la scelta migliore per loro.

“Gli utenti potranno usare i propri dati senza problemi, avendone anche un maggiore controllo grazie agli aggiornamenti di MobileTrans”, ha dichiarato PeakYu, Product leader di MobileTrans. “Può aiutarli a migrare e gestire scientificamente le informazioni sui loro telefoni garantendo un trasferimento sicuro dei dati e un backup da telefono a telefono, da telefono a computer, da archiviazione su Cloud a telefono, da app ad app e altro ancora. Ci prendiamo cura anche dei servizi di post-trasferimento, come la conversione del formato HEIC, garantendo il trasferimento senza perdite di immagini tra iOS e Android”.

Gli ultimi aggiornamenti di MobileTrans V4 includono:

Anche gli utenti MobileTrans trarranno vantaggio dalle funzionalità esistenti: recuperare i dati cancellati accidentalmente, eseguire il backup dei dati di WhatsApp su un PC, trasferire 18 tipi di file diversi e trasferire i dati delle chat da WhatsApp Business, GBWhatsApp, Viber, Kik, Line e WeChat.

Dal 13 settembre all'11 novembre MobileTrans organizzerà un evento di vendita specifico per iPhone 14 al fine di dare agli utenti di iPhone 14 l'aiuto di cui hanno bisogno per i trasferimenti tra telefoni a un prezzo speciale.

https://mobiletrans.wondershare.com/it/transfer-data-to-new-iphone.html per saperne di più.

Compatibilità e prezzo

MobileTrans V4 è compatibile con iOS 6.0 o superiore per iPhone, iPad e iPod Touch. Supporta anche i principali telefoni Android, tra cui Samsung, Huawei, Xiaomi, Oppo, LG e molti altri, a condizione che siano dotati di Android 4.4 o superiore. I prezzi partono con un abbonamento annuale di $ 29,99. Per prove e download gratuiti, visitate il sito https://mobiletrans.wondershare.com/it/ o seguiteci su YouTube, Facebook e Twitter.

Informazioni su Wondershare

Fondata nel 2003, Wondershare è un leader globale nello sviluppo di software e un pioniere nel campo della creatività digitale. La nostra tecnologia è potente e le soluzioni che forniamo sono semplici e pratiche. Ecco perché abbiamo la fiducia di milioni di persone in oltre 150 Paesi in tutto il mondo. Aiutiamo i nostri utenti a perseguire le loro passioni in modo che, insieme, possiamo costruire un mondo più creativo.

