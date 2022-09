Compensare la minusvalenze degli investimenti è possibile ma occhio alle trappole del Fisco

(Adnkronos) – Milano, 12 settembre 2022. La gestione delle minusvalenze è un problema che gli investitori si trovano a dover affrontare ogni anno, al momento della compilazione della dichiarazione dei redditi. Tuttavia è un problema che può essere trasformato in una risorsa. La compensazione di minusvalenze e capital gain consente infatti di ridurre il carico fiscale reale di cui ogni investitore deve farsi carico quando oltre alle perdite ha ottenuto anche dei guadagni.

Le regole sulla compensazione, però, sono complesse. Per questo SoldiExpert SCF, società di consulenza finanziaria indipendente, mette a disposizione degli investitori la Guida Salvafisco, un utile e gratuito vademecum per evitare di “perdere” la minusvalenza

realizzata su azioni, fondi o ETF.

Plusvalenza e minusvalenza



I vantaggi che possono derivare dalla lettura della Guida Salvafisco e, più in generale, i benefici di una corretta gestione della minusvalenza, emergono chiaramente quando si parte dai concetti chiave: plusvalenze e minusvalenze. Quando l’investimento in un’azione, in un fondo o in un ETF si chiude in attivo, quando cioè la negoziazione di uno strumento finanziario porta un profitto, si parla di “plusvalenza”. E come tutti i guadagni, le plusvalenze sono tassate.

Nell’analisi realizzata da SoldiExpert SCF sul tema della minusvalenza potrete trovare i dettagli sulla tassazione oltre a un esempio di compensazione tra minusvalenze e plusvalenze. In linea generale, l’imposta sul capital gain è uguale per conti correnti, conti postali, azioni (in caso di partecipazioni “non rilevanti”), obbligazioni (esclusi i titoli di Stato), conti deposito, fondi di investimento, certificati, ETC, ETN e future.

Quando invece l’investimento va male e perdiamo dei soldi, si parla appunto di minusvalenza. Ovviamente, sulle minusvalenze non si pagano tasse. Anzi, il Fisco italiano permette, almeno parzialmente, la compensazione delle minusvalenze con le plusvalenze. Cioè, di abbassare il monte imponibile e pagare meno imposte.

Cos’è la compensazione



Come anticipato, però, il recupero delle minusvalenze segue regole complesse e non è sempre possibile. Per semplificare, la compensazione è una sottrazione: guadagni meno perdite uguale imponibile. Ma è nei dettagli che si nascondono le complicazioni. Infatti non è possibile compensare perdite troppo lontane nel tempo (è il Fisco stabilisce chiaramente entro quanto tempo si può fare).

Quindi, un consulente finanziario indipendente come SoldiExpert SCF vi potrà dire segnalare il periodo più adatto per fare il check up del vostro portafoglio ai fini della compensazione della minusvalenza. Ma anche, per esempio, se è possibile la compensazione minusvalenze e plusvalenze lo stesso giorno in cui si sono verificate.

Inoltre, è importante capire quali sono i risultati e i vantaggi della compensazione e come sfruttarli, e su quali strumenti finanziari ciò è possibile. Per quanto riguarda la compensazione della minusvalenza, su ETF e fondi d’investimento le cose sono piuttosto complicate, mentre azioni e altri strumenti non presentano particolari problemi. In quest’ultimo caso le norme sono quasi “labirintiche”, perché i redditi percepiti dagli investimenti finanziari vengono considerati dal Fisco in modo differente. Alcuni sono “redditi diversi”, altri “redditi da capitale”.

Organizzazione, non ossessione



Un consiglio importante che vi può dare un consulente finanziario indipendente come SoldiExpert SCF, è infine quello di non essere ossessionati dalla compensazione della minusvalenza. Un’indicazione che vale soprattutto quando si pianificano e si attuano programmi d’investimento o le strategie di trading. Per esempio, qualora si abbiano già perdite significative, investire ulteriormente in altri strumenti su cui sembra più facile ottenere guadagno con cui compensare i minus, può aumentare il profilo di rischio, peggiorando la situazione generale.

Il tema del peso del Fisco sugli investimenti e sulla minusvalenza è di fondamentale importanza, ma è solo uno dei tasselli che compongono una strategia d’investimento. E come tutti i tasselli, deve essere ben fissato ed essere usato insieme agli altri. Altrimenti l’impalcatura non sta in piedi.

Informazioni su SoldiExpert SCF



Questo comunicato è stato realizzato da SoldiExpert SCF una delle principali società di consulenza finanziaria (SCF) indipendenti a livello nazionale. Vanta clienti di ogni tipo e portafoglio (soprattutto privati) in tutta Italia grazie anche a un modello unico basato sulla Rete e sulla tecnologia come la possibilità di collegarsi in video-conferenza con i propri esperti che operano in più parti d’Italia.

La consulenza fornita può riguardare tutto il patrimonio o sola la parte legata agli investimenti finanziari (azioni, obbligazioni, ETF, fondi) o assicurativi (spesso unit linked che di fatto sono investimenti finanziari spesso “travestiti”) e si basa su un’attenta analisi preventiva (tipicamente i risparmiatori che si rivolgono a SoldiExpert SCF partono con un check up ed è possibile richiedere gratuitamente una prima consulenza di 30 minuti) di efficienza del portafoglio detenuto dal cliente in termini di costi e rischi. E il fatto di essere una società che fornisce esclusivamente consulenza su base indipendente è un punto molto importante per gli investitori poiché SoldiExpert SCF viene remunerata direttamente in modo trasparente dai clienti senza quindi ottenere provvigioni o commissioni sui prodotti consigliati come è tipico dell’industria del risparmio gestito in Italia.

Si ricorda anche ai fini dello studio proposto che le performance passate nei mercati finanziari non costituiscono necessariamente garanzia, nè indicazione di performance future e non dovranno essere perciò utilizzate come unico criterio di valutazione per la scelta degli investimenti. Per maggiori informazioni si invita a visitare il sito soldiexpert.com

Approfondimenti



Sito ufficiale: https://soldiexpert.com



Email: ufficiostudi@soldiexpert.com



Numero Verde 800.03.15.88

Canale video Youtube: https://www.youtube.com/user/SoldiExpert



Pagina Facebook: https://www.facebook.com/soldiexpert