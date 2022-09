Come stupire il tuo lui con 7 idee romantiche

Una sorpresa romantica è una delle cose più belle che esistano, ma l’esperienza insegna che trovare un regalo in grado di sorprendere un uomo può rappresentare una sfida.

Per trovare idee per stupire il proprio “lui”, che si voglia far capire quanto si tiene a lui o risvegliare del romanticismo dopo tanto tempo, è necessario ricordare che ogni momento è quello giusto: dal compleanno alle feste più romantiche fino all’anniversario della vostra relazione; ma non solo le occasioni speciali, anche i momenti ordinari della vita quotidiana possono trasformarsi facilmente in una sorpresa che il vostro partner apprezzerà di sicuro.

Ecco quindi 7 idee per sorprenderlo e lasciarlo a bocca aperta, da un viaggio di coppia a una lettera romantica, fino a stupirlo con una meravigliosa guepiere.

Cena romantica

Una cena romantica è una scelta sempre azzeccata, ma forse un po’ troppo classica, per questo andrebbe aggiunto un pizzico di fantasia. Si potrebbe “prenderlo per la gola” e mettersi in cucina cimentandosi nei suoi piatti preferiti, oppure stupirlo prenotando nel ristorante più “in”, ma se si vuole un po’ di originalità si potrebbe organizzare in un luogo particolare, meglio se collegato a un evento particolare, o provare dei cibi unici e difficili da trovare, o ancora con cibi alternativi alle classiche portate.

Creare l’ambient perfetto

Per creare un ambient rilassante e romantico, si può decorare la camera con candele, cuoricini, fiori e fotografie che ritraggono i momenti più importanti della storia d’amore vissuta insieme: non potrà non capire quanto tenete a lui.

Un tocco di charme

Anche se si vuole fare una sorpresa romantica, non bisogna dimenticare qualche dettaglio più intrigante. Si può ad esempio indossare dell’intimo sexy (come ad esempio una guepiere o qualche completo), per un tocco sbarazzino.

Lettera

Infilare una lettera nella tasca del proprio lui piena di frasi dolci ma allo stesso tempo divertenti può essere un regalo molto apprezzato. Scriverla con la penna, un gesto non più in uso e per questo di certo originale, sarà sicuramente considerato molto dolce e in questo modo si avrà modo di esprimere quelle parole dal cuore così difficili da comunicare.

I luoghi del cuore

Visitare il luogo in cui ci si è conosciuti è un gesto molto romantico e può essere un buon modo per ricordare i momenti preziosi con il proprio partner. Si può ritornare nel posto in cui ci si è incontrati per la prima volta, dove si è dato il primo bacio o dove lui ha detto per la prima volta “ti amo”.

Una cornice romantica

Mettere una foto in cui si è insieme in una cornice, a maggior ragione se si tratta di uno scatto preso dalle foto delle vacanze che lui ha postato su Instagram. Basta trovare una cornice adatta, salvate la foto sul computer e stampatela. Si potrà quindi metterla accanto al letto, in modo che lui possa trovarla a sorpresa, o sulla scrivania al lavoro, perché possa tenere sempre accanto un prezioso ricordo.

Un viaggio

Se è possibile, programmare un weekend di coppia in una città romantica, come ad esempio Parigi o Firenze, è un’idea sicuramente apprezzata. Basta un fine settimana appassionato e senza pensieri per ridare nuova linfa alla coppia come nient’altro al mondo: un viaggio è la sorpresa perfetta come pegno d’amore o come regalo di compleanno o anniversario.