Come diventare pilota di Formula 1?

MILANO – 31/08/2022. Diventare pilota di Formula 1 è il sogno di tantissimi bambini e ragazzi. Pochissimi, però, ci riescono. Con l’aiuto degli esperti di TargetMotori.com abbiamo cercato di riassumere quali siano i principali step da percorrere per cullare questa ambizione e sfrecciare di fianco a Leclerc e Verstappen nei prossimi GP!

Guida sportiva: i kart sono un buon punto di partenza



Il primo passo che ti consigliamo di fare per iniziare la tua carriera di pilota di Formula 1 è imparare a guidare in modo sportivo: niente di meglio che acquistare un kart e frequentare una pista nella quale poter imparare a girare, fin da piccoli, sui circuiti.

Anche se iniziare dalla tenera età è certamente consigliabile, non è mai troppo tardi per rompere gli indugi e provare l’ebrezza della guida ad alta velocità. Fin da questo momento è però fondamentale ricordare una cosa: per alimentare la propria passione da pilota di Formula 1 è necessario riservare un budget non marginale a questa attività, considerato che i costi di questa disciplina possono essere molto importanti fin dai primi mesi di pratica.

Passare alle formule addestrative

Se con i kart si dimostra una buona dimestichezza, si può pensare di fare il naturale step successivo e partecipare alle formule addestrative: parliamo principalmente di GP3, GP2, F3, World Series e altre competizioni più o meno ristrette che spesso rappresentano dei veri e proprio banchi di prova.

All’interno di queste competizioni sono infatti numerosi gli osservatori che si aggirano alla ricerca di nuovi talenti. Vincere le gare o piazzarsi bene significa pertanto poter godere di quella visibilità che potrebbe fare la differenza nel conseguimento di una buona carriera da pilota di F1.

Una strada parallela a quella delle competizioni addestrative è quella che potrebbe portarti nelle Academy. Tutte le scuderie principali (e anche alcune secondarie) hanno infatti dei programmi specifici per coltivare i nuovi talenti al fine di formare in casa i prossimi piloti.

Che licenza serve per guidare in Formula 1?

Per ottenere il via libera per guidare in Formula 1 è naturalmente necessario disporre di adeguate licenze per la guida sportiva.

In Italia la licenza Aci Sport permette ad esempio di partecipare alle gare competitive. Una volta ottenuta questa licenza si dovrà ottenere una licenza ulteriore (la c.d. superlicenza) che è l’unico titolo abilitativo che consente di guidare le monoposto.

Conviene diventare pilota di Formula 1?

A margine di questo breve approfondimento su come si possa diventare pilota di Formula 1 potrebbe essere lecito domandarsi se, effettivamente, sia questa una carriera favorevolmente percorribile o meno.

Per fornire una risposta a questa domanda non possiamo non sottolineare come diventare un pilota di Formula 1 sia molto, molto difficile. D’altronde, i posti in palio sono solamente 20 (in tutto il mondo!) e le carriere di chi riesce a diventare parte integrante delle scuderie della competizione automobilistica più famosa del Pianeta sono spesso longeve.

Insomma, per quasi tutti quella di diventare pilota di Formula 1 rimane una piacevole utopia.

Ma allora conviene lasciar perdere e gettare la spugna? In realtà, se la tua passione è quella di guidare una monoposto, niente ti dovrebbe impedire di seguire questo obiettivo fino alla fine, tenendo però in mente questi piccoli suggerimenti.

Meglio iniziare da giovani

La maggior parte dei piloti che sono arrivati ai massimi livelli hanno iniziato da piccoli. Dunque, prima si inizia con i kart, meglio è.

Occhio alle spese

Come abbiamo già ricordato qualche riga fa, la carriera del pilota di Formula 1 è molto dispendiosa, soprattutto all’inizio. Bisogna pertanto tenere in considerazione che l’acquisto di un kart ha dei costi, e che anche i noleggi possono salire a cifre ragguardevoli in tempi rapidi.

Sfruttare ogni occasione

La partecipazione alle competizioni sportive richiedere concentrazione e massima attenzione. Un’ulteriore pressione potrebbe essere esercitata dalla consapevolezza che a guardare le gare sono gli osservatori dei team: una ragione in più per dare il massimo al fine di spiccare tra la concorrenza agguerrita.

Le Academy sono una via privilegiata

Farsi strada nel mondo delle competizioni automobilistiche sportive a suon di vittorie è un lasciapassare verso i livelli successivi, ma entrare nelle Academy è spesso una strada più rapida verso il proprio sogno.

Preparare la valigia

I piloti più promettenti sono coinvolti in gare e percorsi di apprendimento di respiro internazionale. Meglio pertanto prepararsi a una carriera con la valigia in mano!

