Colaiacovo (Confindustria Alberghi): ‘Politici non lascino soli operatori’

(Adnkronos) – “Il settore alberghiero dà un contributo importante al Pil e al Paese. Uno sviluppo sostenibile e diffuso che coinvolge tutto il territorio, generando occupazione e valorizzazione dei nostri prodotti e della nostra cultura. Un’opportunità per la crescita economica e sociale dell’Italia, ma gli operatori oggi non possono essere lasciati soli ad affrontare le difficili sfide dei prossimi mesi”. Lo dichiara Maria Carmela Colaiacovo, presidente di Associazione italiana Confindustria Alberghi, che oggi ha indirizzato alle forze politiche impegnate nella campagna elettorale una lettera con dieci punti per la tutela e il rilancio del settore turistico-alberghiero.