Cloud Mining, come si fa e come si guadagna

Avrai certamente sentito parlare di Cloud Mining e sarai sicuramente curioso di sapere come si fa e quanto si guadagna.

Iniziamo con il dire che è perfettamente legale e capisco a pieno la tua voglia di fare mining di bitcoin ad esempio.

Ovviamente puoi farlo, anche se già ti posso dire che non diventerai ricco in pochi giorni. Il mining di criptovalute è un procedimento abbastanza lento e dispendioso se cerchi il metodo fai da te.

Ma andiamo a vedere insieme il Cloud Mining

Cos’è il Cloud Mining

Il cloud mining è il processo di estrazione di criptovalute che permette ad ogni singolo utente di partecipare al mining. Questo avviene noleggiando la potenza computazionale via cloud, senza la necessità di installare hardware e software a casa propria.

Il mining di criptovalute

Il mining è il meccanismo di calcolo decentralizzato per elaborare, proteggere, verificare, registrare e sincronizzare tutte le transazioni relative alle criptovalute.

Ovviamente serve anche ad immetterne in circolazione delle nuove.

I miner di criptovalute possono fare queste attività attraverso il mining solitario oppure unendo le forze in mining pool, che concentrano la potenza di calcolo per risolvere problemi più complessi.

In entrambi i casi è però necessaria l’installazione di hardware e software, la gestione delle apparecchiature e il mantenimento di una solida e connessione internet.

Partecipando a quello che potremmo definire un consorzio di mining, l’utente non deve fare alcun investimento tecnologico, ma noleggerà la potenza di hashing per un periodo di tempo. In questo modo beneficerà dei profitti in base alla percentuale dell’operazione che egli stesso ha finanziato.

Come funziona il Cloud Mining?

Il servizio di cloud mining può essere offerto da mining server fisici oppure virtuali. Esistono tre modi di fare cloud mining per noleggiare la potenza di calcolo:

Virtual Private Server (VPS). Questo metodo richiede il noleggio di un server e l’installazione di un software.

Noleggio della potenza hashing: l’utente noleggia una quota della potenza di hashing della società di cloud mining. Può scegliere la potenza di calcolo da affittare e i guadagni saranno ovviamente proporzionali alla potenza acquistata.

Mining ospitato. Questa terza soluzione prevede che l’azienda di mining si faccia carico delle spese dei miner, come ad esempio la manutenzione hardware e i consumi. Non è un metodo ancora molto diffuso, anche se ultimamente sembra che sempre più utenti si stiano avvicinando a questa soluzione.

Quanto si può guadagnare con il Cloud Mining

Per avere una stima di quanto si può guadagnare con il cloud mining è possibile utilizzare dei software online.

Quest’ultimi riescono a simulare il guadagno (o la perdita) dell’attività di Cloud Mining. Essi analizzano vari fattori come la potenza di calcolo, la commissione dovuta per partecipare al pool, il prezzo per KWh dell’energia elettrica e la relativa criptovaluta che si vuole minare.

Esistono anche dei calcolatori online. Tutti questi strumenti permettono di fare delle semplici ipotesi che spesso non tengono conto delle possibili evoluzioni della potenza di calcolo futura.

Il calcolo dei potenziali guadagni è quindi difficilmente prevedibile.

Se sei comunque interessato ad entrare nel mondo del Cloud Mining, una delle vie più semplice è quella di affidarsi ad un exchange esperto, sicuro ed affidabile come Kucoin. In questa piattaforma, famosa in tutto il mondo che conta già milioni di clienti, non solo potrai dedicarti al Cloud Mining, ma potrai anche comprare, vendere e fare trading con tantissime criptovalute.

KuCoin ti mette a disposizione tanti strumenti per poter prendere le tue decisioni in totale autonomia. Potrai anche seguire il mercato delle criptovalute in tempo reale e guadagnare dalle variazioni di prezzo tipiche di quest’ultime.