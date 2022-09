Ci pensa Patty a I Fatti Vostri 2022-2023

Anna Falchi e Salvo Sottile tornano lunedì 12 settembre su Rai2 nella piazza più celebre e longeva della TV quella de “I Fatti Vostri”, programma ideato e diretto da Michele Guardì.

Le anticipazioni della stagione

Tante le conferme di questa nuova edizione come quella di Emanuela Aureli, Umberto Broccoli e Paolo Fox, e fra le attesissime novità, dopo il grande successo della scorsa stagione, la presenza quotidiana di Patrizia Neher, con la sua rubrica “Ci pensa Patty”, che ogni giorno con entusiasmo e creatività dispenserà utili consigli per essere sempre impeccabili, eleganti, ma soprattutto green, utilizzando molti degli oggetti che abbiamo a disposizione nelle nostre case.

Dopo un’estate trascorsa tra gli States e la sua amata Chioggia, la mitica Patty è pronta con nuove e imperdibili perle di saggezza domestica da regalare a tutto il pubblico di Rai2 in compagnia di Anna Falchi.

Chi è Patty?

Scopriamo qualcosa in più su questa Martha Stewart italiana. La sua storia sembra uscita da un romanzo moderno: poco più che ventenne Patty si trasferisce negli States per amore, precisamente a Sacramento, in California.

Appena arrivata in America, a differenza di tante ragazze della sua età, non sa nulla di economia domestica e suo marito sarà il suo primo insegnante. Esuberante e curiosa di tutto, osserva, impara in fretta ed ha un mito fra tutte: la grande Martha Stewart, regina indiscussa del fai da te e del bon ton in TV.

In California Patty ha trascorso oltre trent’anni lavorando nel settore hospitality ed event planning, ha conosciuto celebrities del calibro di Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Gwyneth Paltrow, Kim Basinger, sportivi e politici di fama internazionale, esperienze queste che le hanno insegnato moltissimo.

Nel 2013 ha partecipato, come protagonista, al reality Usa “House Hunters”, facendo conoscere la sua amata Chioggia al pubblico statunitense.

Tutto questo oggi è diventato: “Ci pensa Patty”, la rubrica più seguita di Rai2, con picchi d’ascolto oltre il 10 % di share. Infatti, Patrizia Neher, classe ‘64, da qualche anno è tornata nella sua città natale, Chioggia, e sta attraversando una fase della sua vita a dir poco elettrizzante.

Patty da quest’anno sarà in diretta ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dagli storici Studi Rai di Via Teulada, con “Ci pensa Patty”, all’interno de “I Fatti Vostri”. La rubrica è dedicata ai “domestic affairs”, ovvero alle soluzioni casalinghe facili e alla portata di tutti.

Milioni di persone si affidano a lei come fonte di informazioni per tutti gli aspetti del vivere quotidiano: organizzazione, creatività, riciclo creativo, vacanze, cucina, giardinaggio, casa, arte del ricevere, vivere sano e animali domestici.

Il suo obiettivo?

Trasmettere un pizzico della sua verve italo americana e anche un po’ di allegria e leggerezza al pubblico che la segue numeroso da casa. Vuoi conoscere tutti i trucchi per sgrassare padelle e indumenti con prodotti bio? Sei alla ricerca di una soluzione ingegnosa per fare spazio nel tuo guardaroba? Ti piacerebbe riutilizzare recipienti che hai in casa donandogli nuova vita? A tutto questo “Ci pensa Patty”!