Chi è Noemi Bellante, la wedding influencer che dà forma ai sogni

(Adnkronos) – Milano, 27/09/2022 – Nata in Abruzzo nel 1989, Noemi Bellante è considerata, oggigiorno, un punto di riferimento nel mondo degli eventi, con un particolare riferimento al settore wedding. Ma da dove ha origine la sua forte passione per tutto ciò che concerne l’organizzazione di matrimoni e cerimonie? Qual è stato il suo percorso a livello professionale e, al contempo, personale?

Sin da giovanissima, Noemi è ben consapevole delle sue doti da event planner. Organizza, infatti, i suoi primi party in un contesto assai peculiare: quello dell’Università di Teramo, presso cui si iscrive per studiare Giurisprudenza. Facoltà che, però, abbandona a soli due esami dal termine, per dedicarsi completamente a quello che diventerà un vero business.

La carriera di Noemi Bellante è costellata di innumerevoli successi: nel 2014, all’età di 25 anni, dà vita al progetto “Time to Speed Date, che si rivolge all’universo degli uomini e delle donne single e, soprattutto, che la porta a spostarsi per le maggiori città italiane. Due anni dopo, decide di ampliare la propria formazione presso la WEA Academy di Roma: qui instaura una vasta rete di relazioni professionali, che si riveleranno cruciali per l’avvio della sua attività.

Grazie al suo impegno e ad un innegabile talento, Noemi riesce ben presto ad affermarsi in un settore – quello dei matrimoni e delle cerimonie – che le consente di mettere a frutto le competenze acquisite, ma soprattutto di creare uno stile tutto suo: una visione personale talmente unica e riconoscibile, da ispirare migliaia di follower attraverso i social network.

Oggi Noemi ama definirsi – non senza una certa autoironia! – “imprenditrice digitale del wedding”. Del resto, la comunicazione online – fondamentale per qualsiasi professione – costituisce un pilastro del suo business: non soltanto per raggiungere una fetta di mercato sempre più ampia e, con essa, nuovi utenti potenzialmente interessati ai suoi servizi, bensì anche per trasmettere la sua arte e i valori che, da sempre, stanno alla base del suo lavoro.

Valori come empatia, affidabilità, tranquillità, sicurezza. Creatività ed eleganza, ma non senza una certa dose di concretezza. Al primo posto, comunque, vi è sempre la ricerca della migliore qualità e di un’elevata raffinatezza, con l’obiettivo di tradurre in realtà i desideri di ciascun cliente e riuscire a soddisfare le esigenze e i gusti più diversi, garantendo un supporto sia pratico che, al tempo stesso, psicologico, in vista di un momento così emozionante.

Ed è esattamente a tale scopo che, alla figura di Noemi Bellante, si affianca un team multidisciplinare, composto da professionisti provenienti da diversi ambiti. Vi è il reparto marketing e comunicazione, dal quale giunge un prezioso aiuto nella gestione del suo wedding blog e dei profili social, arricchiti da decine di scatti, videoclip, storie e contenuti in diretta. Un immenso lavoro che ha reso possibile il suo recente “salto” verso i mercati esteri, proiettando l’attività di wedding & event planner verso nuovi orizzonti. Vi sono, poi, le sue fidate collaboratrici, che la seguono instancabilmente in giro per l’Italia – e non solo – e la assistono tanto nelle fasi preliminari, quanto in occasione degli stessi eventi, specialmente quelli più complessi. Vi sono, infine, i fornitori “storici”, in grado di far fronte ad ogni richiesta in maniera puntuale, contribuendo così al raggiungimento di un risultato impeccabile.

Nonostante, a soli trentatré anni, abbia già conseguito incredibili traguardi, confermandosi come una delle professioniste più influenti del settore wedding italiano, Noemi Bellante ha ancora in salvo parecchie sorprese per il futuro. Tra i progetti di punta, ad esempio, vi è quello di promuovere l’Italia come destination wedding per clienti esteri, valorizzando le sue bellezze naturali ed artistiche e scovando, da Nord a Sud, affascinanti location per le nozze.

Anche dal punto di vista comunicativo, Noemi sembra avere le idee chiare: vi è, infatti, il desiderio di creare altri contenuti per il suo wedding blog, affinché continui a crescere e ad ispirare un numero sempre maggiore di lettori, proseguendo, dunque, nella direzione già intrapresa negli ultimi anni. Afferma, infine: “Vorrei inoltre ampliare il mio business con il concierging, per offrire servizi di lusso ad una clientela selezionata, come l’organizzazione del tempo libero, delle vacanze e degli eventi privati, di cui già, appunto, mi occupo.”

Contatti:



info@noemibellante.com



www.noemibellante.com



www.instagram.com/noemibellante



www.facebook.com/noemibellanteofficial