(Adnkronos) – Il Chelsea esonera l’allenatore Thomas Tuchel. I blues, dopo la sconfitta in Champions League contro la Dinamo Zagabria, annunciano dal proprio sito il divorzio dall’allenatore tedesco. “I nuovi proprietari ritengono che sia il momento giusto per questo passaggio”, si legge nella nota, diffusa a 100 giorni dall’arrivo della nuova proprietà. La squadra sarà guidata dallo staff tecnico in attesa che il club nomini un nuovo allenatore.