Champions, Psg-Juve in tv e streaming: dove vederla

(Adnkronos) – Tempo di Champions League. La Juventus di Massimiliano Allegri incontrerà oggi, martedì 6 settembre, il Paris Saint-Germain alle 21. La partita verrà trasmesso in diretta tv da Sky Sport. La sfida del Parco dei Principi potrà essere seguita su Sky Sport Uno (canale 201), su Sky Sport 4K (canale 213)e sul canale 252 di Sky Sport. La gara verrà trasmessa anche su Canale 5. In alternativa, come sempre, è disponibile anche il live streaming dell’evento su smartphone, tablet, pc, smart tv e qualsiasi altro dispositivo con le applicazioni Sky Go e Now Tv.