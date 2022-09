Carta da parati moderna per cucina, camera da letto, soggiorno: tendenze e tendenze 2022

Se volete rinnovare i vostri interni, non c’è niente di meglio di una nuova carta da parati per rendere le vostre pareti più affascinanti e vivaci. Le ultime novità della carta da parati forniscono una vasta gamma di stili, colori e temi. Il design della carta da parati moderna permette di allontanarsi da regole rigide e classiche. Combinando tutti i dettagli, è possibile unire cose apparentemente incompatibili per ottenere con le più belle carte da parati design raffinato ed elegante.

Quali carte da parati sono considerate moderne

L’uso della stampa 3D trasforma in modo sorprendente carte da parati familiari in squisite immagini di grande formato. L’imitazione tridimensionale di varie texture, tonolità e composizioni geometriche appare realistica, creando un’atmosfera sorprendentemente accattivante. La carta da parati 3D riempirà di brillantezza anche gli interni più modesti come un corridoio o un ufficio ma è importante mantenere le altre pareti monocromatici, abbinando il tono a un’unica combinazione di colori.

Le immagini che danno una prospettiva alla stanza sono ora di tendenza. Può trattarsi di un sentiero che si inoltra in lontananza, di una finestra con una vista bellissima alle spalle. Le più belle carta da parati di lusso con un immagine di un camino con una decorazione maestosa o di librerie piene di edizioni rare in rilegature ricche riempiono il soggiorno di un senso di fastosità.

Le superfici della carta da parati che giocano con il sole creano un ambiente elegante. Uno stile urbano può essere completato da una carta da parati metallizzata a base di lamine sottili, con un attraente effetto scintillante che ricorda la città di notte. Gli sfondi di velluto, cotone, lino, seta, velluto, viscosa, pizzo hanno un aspetto ricco e sono estremamente adatte agli stili orientale e inglese.

Carta da parati moderna per cucina, camera da letto e soggiorno

Il soggiorno è di solito la stanza più bella e decorata di una casa o di un appartamento. Ogni dettaglio è importante, a cominciare dalla scelta della carta da parati perfetta. Lo stile loft offre imitazioni sorprendentemente realistiche di legno nobile, pietra brutale, pelle esotica, mattoni retrò e intonaco invecchiato e fatiscente. Tutte queste texture sono particolarmente apprezzate nello stile contemporaneo, con la sua atmosfera rivoluzionaria e le sue inaspettate combinazioni di oggetti glamour e di lavorazioni piatte volutamente rustiche.

La carta da parati con animali è particolarmente popolare, non solo per il realismo, ma anche per lo stile linework, in cui il contorno dell’animale è realizzato con linee. Questo particolare stile è adatto agli stili high-tech, loft e minimalista. Anche le stampe floreali sono molto popolari e sarebbero perfette in una stanza dallo stile provenzale o shabby. L’immagine volutamente ipertrofizzata di un fiore, di un elegante ramoscello per ingresso, di una farfalla o di una pianta esotica cattura lo sguardo e diventa il punto focale dell’intero interno.

Quando si tratta di camera da letto, la carta da parati è un modo così semplice ed elegante per rendere più accogliente il vostro rifugio. Create una parete caratteristica nello spazio dietro la testata del letto per metterlo al centro della scena. Questo uso della stampa è un’ottima idea per una camera da letto di piccole dimensioni per rendere l’attenzione molto direzionale, aprendo il resto della stanza. Se la vostra camera da letto è caratterizzata da mobili colorati, una carta da parati monocromatica vi aiuterà a bilanciare lo schema.

Quando si sceglie la carta da parati per la cucina, è bene pensare allo stile con cui si intende decorare tutta la casa. La carta da parati per cucina moderna è caratterizzata da motivi geometrici e astratti, da motivi intricati, da strisce accese e da imitazioni di materiali naturali. Per uno stile moderno, si può scegliere un motivo di natura o un motivo fantasy. Spesso si utilizzano diversi rivestimenti murali per evidenziare visivamente la zona pranzo con tavolo e sedie e, in una cucina-soggiorno combinata, anche la parte di parete dietro il divano.

Nel complesso, non c’è quasi limite all’immaginazione. Possono essere le linee dritte, o gli schizzi frettolosi, una combinazione di tutti i colori dell’arcobaleno oppure la monocromia. E il tutto avrà un aspetto alla moda. La scelta finale spetta quindi a voi.

Fonte: https://uwalls.it/carta-da-parati-moderna