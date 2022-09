Caro energia, Mattarella: “Necessaria e urgente risposta europea”

(Adnkronos) – “Il vertiginoso innalzamento dei prezzi dell’energia, favorito anche da meccanismi irragionevoli e da squilibri interni tra i Paesi europei, costituisce uno dei nodi più critici del momento attuale. È necessaria e urgente una risposta europea all’altezza dei problemi. I singoli Paesi non possono rispondere con efficacia alla crisi”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato in occasione del Forum The European House – Ambrosetti di Cernobbio.

Pnrr

“La puntuale attuazione dei Piani nazionali di ripresa e resilienza, che ogni Paese è chiamato a realizzare, è fondamentale”, ha detto ancora Mattarella.

“La crisi energetica – ha aggiunto – acuisce problemi e difficoltà provocate da una pandemia ancora non definitivamente debellata e dalle sue conseguenze. Nuove fratture si sono aggiunte alle vecchie: la sostenibilità, ambientale, sociale ed economica, si mostra sempre più come criterio decisivo per governare il presente e pensare il futuro”.