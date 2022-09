Carcinoma ovarico, farmaco Gsk prolunga sopravvivenza libera da malattia

(Adnkronos) – Nelle pazienti con carcinoma ovarico che hanno avuto una risposta alla chemioterapia a base di platino, il trattamento con niraparib (Parp inibitore), come terapia di mantenimento in prima linea, ha dato benefici clinici duraturi in termini di sopravvivenza libera da progressione di malattia. Lo rivelano i dati dello studio ‘Prima’ (di fase 3) presentati al congresso della Società europea di oncologia medica (Esmo) in corso a Parigi. Lo annuncia l’azienda farmaceutica Gsk sottolineando che questo beneficio è stato mantenuto in tutti i sottogruppi di biomarcatori, inclusi Brcam, Hrd e Hrp.

In particolare, nelle pazienti Hrd, si stima che con niraparib ci sia più del doppio delle probabilità di assenza di progressione di malattia o di morte a quattro anni rispetto al placebo. Entrando nel dettaglio, dopo un follow-up mediano di tre anni e mezzo, l’analisi ad hoc ha mostrato che, nella popolazione Hrd, niraparib ha mantenuto una riduzione clinicamente significativa del rischio di progressione o morte del 48% rispetto al placebo. La probabilità stimata di assenza di progressione di malattia o di morte a quattro anni era rispettivamente del 38% per niraparib e 17% per il placebo.

Il farmaco ha mantenuto un beneficio duraturo in termini di sopravvivenza libera da malattia nella popolazione complessiva. La probabilità stimata di assenza di progressione di malattia o di morte a quattro anni nella popolazione complessiva era, rispettivamente, del 24% per niraparib e 14% per il placebo. Nella popolazione Hrp il trattamento ha anche dimostrato una riduzione clinicamente significativa del rischio di progressione o morte del 35% rispetto al placebo. “Le pazienti con cancro ovarico in fase avanzata hanno un rischio elevato di recidiva. L’analisi aggiornata di questo studio mostra che niraparib può aiutare queste pazienti a raggiungere potenzialmente una remissione a lungo termine”, dichiara Hesham Abdullah, senior vice president, Global Head of oncology development, Gsk.

I dati sulla sopravvivenza globale non sono ancora disponibili. Il profilo di sicurezza di niraparib è rimasto coerente con l’analisi primaria. Gli eventi avversi di grado tre o superiore più comuni includevano trombocitopenia (40%), anemia (32%) e neutropenia (21%). Il trattamento in monoterapia a lungo termine è stato associato a un basso tasso di interruzione a causa di eventi avversi, un fattore potenzialmente importante per ottenere un beneficio terapeutico duraturo.

“Questo studio fornisce prove che le pazienti trattate con la terapia di mantenimento con niraparib, dopo chemioterapia di prima linea a base di platino, possono ottenere una sopravvivenza libera da progressione di malattia e mantenere la remissione nel tempo, che è di fondamentale importanza nella gestione del carcinoma ovarico avanzato e particolarmente rassicurante per quelli ad alto rischio di recidiva. I risultati a lungo termine non solo mostrano la continuità del beneficio di niraparib per i partecipanti allo studio, ma offrono anche speranza per il futuro delle pazienti con carcinoma ovarico avanzato”, ha dichiarato Antonio Gonzalez-Martin, capofila dei ricercatori di Prima e direttore del Dipartimento di oncologia medica, Clinica Universidad de Navarra (Spagna).

Niraparib è l’unico trattamento di mantenimento in monoterapia orale da assumere una volta al giorno approvato negli Stati Uniti e nell’Unione europea per le pazienti con carcinoma ovarico avanzato di prima linea sensibile al platino, indipendentemente dallo stato dei biomarcatori.