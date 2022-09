Canva presenta una suite di nuovi prodotti per l’ambiente di lavoro per l’era moderna all’evento inaugurale Canva Create

Le organizzazioni di tutte le dimensioni hanno ora la possibilità di reimmaginare l’approccio al lavoro di progettazione in modo da stimolare la crescita, semplificare i sistemi e soddisfare le esigenze di comunicazione visiva.

“La comunicazione visiva sta diventando un’abilità sempre più critica per i team di ogni dimensione e in quasi tutti i settori”, ha dichiarato Melanie Perkins, cofondatrice e CEO di Canva. “È stato incredibile vedere la continua crescita di Canva negli ultimi anni, mentre sempre più persone abbracciano il potere della comunicazione visiva per liberare la loro creatività e raggiungere i loro obiettivi. Con il lancio della nostra nuova Visual Worksuite, stiamo portando prodotti di design semplici sul posto di lavoro per dare potere a ogni dipendente, in ogni organizzazione e su ogni dispositivo”.

La nuova Visual Worksuite di Canva arriva in concomitanza con il traguardo di oltre 85 milioni di utenti globali, che producono più di 180 progetti al secondo. Con l’aumento dell’utilizzo da parte delle aziende in una varietà di professioni e settori, Canva sta rapidamente diventando la piattaforma di design preferita sul posto di lavoro. Questa richiesta è testimoniata dalle oltre 10.000 offerte di lavoro presenti su LinkedIn che indicano Canva come una competenza richiesta da molte aziende, tra cui American Express, Amazon, TikTok, LEGO e Google.

Dalle grandi organizzazioni alle piccole imprese, più di 4 milioni di clienti paganti stanno adottando Canva for Teams, la soluzione di progettazione collaborativa all-in-one dell’azienda, per potenziare la propria forza lavoro che ha sempre più bisogno di comunicare visivamente. Questo numero è più che triplicato negli ultimi dodici mesi, quando aziende come Zoom, Salesforce, PayPal, Reddit, Sony Music e OrangeTheory hanno sostituito gli strumenti di progettazione tradizionali con la piattaforma all-in-one di Canva.

“Canva è stato uno strumento inestimabile per la nostra azienda, trasformando il modo in cui i nostri team creativi e sociali lavorano tra loro, rendendo più facile per il personale creare nuovi design in modo da mantenere la coerenza del marchio”, afferma Marissa Kraines, Vice President of Social and Content Marketing di Salesforce. “Ha anche permesso al nostro team di scalare le best practice quando si tratta di comunicazioni visive in tutta l’azienda, assicurandoci di poter creare contenuti convincenti su tutti i nostri canali social e owned”.

Nuova suite di lavoro: Documenti, lavagne, siti web, video, visualizzazione dati e altro ancora

Presentato in occasione dell’evento di inaugurazione di Canva Create a Sydney, la Visual Worksuite di Canva comprende:

Canva Docs : costruito pensando al moderno ambiente di lavoro, Canva Docs rende i tradizionali documenti di testo più accattivanti dal punto di vista visivo, includendo anche funzioni di collaborazione chiave come i commenti e la collaborazione in tempo reale. Gli utenti possono anche accedere alla libreria di oltre 100 milioni di risorse di design di Canva e incorporarle nel loro lavoro per un approccio personalizzato alla creazione di documenti. Inoltre, in un mondo in cui la presentazione del lavoro spesso non è basata sul testo, Canva Docs può essere facilmente trasformato in una vera e propria presentazione Canva con il semplice clic di un pulsante.

Canva Websites: un nuovo modo di creare siti web semplici per ogni occasione. Create siti web visivamente accattivanti e interattivi da qualsiasi dispositivo, senza le competenze tecniche necessarie per farlo. Con centinaia di modelli di siti web reattivi di livello professionale, domini personalizzabili e altezze di pagina regolabili, è possibile creare e pubblicare in pochi minuti un sito web altamente sicuro e protetto da password. Costruito per stimolare il coinvolgimento, è dotato anche della nuova funzione di analisi Design Insights di Canva, che fa luce sulle visite al sito e consente al costruttore di avere un'idea del pubblico e dell'interesse.

Canva Whiteboards: Canva Whiteboards offre un approccio veloce e fresco al modo in cui i team danno forma ed esplorano le idee insieme. Combinando la semplicità dell'esperienza di editing di Canva con una tela infinita, Canva Whiteboards è dotato di una serie di funzioni progettate per il brainstorming e la collaborazione di gruppo. Dalle note adesive alle immagini e ai diagrammi, dal timer sincronizzato per tenere sotto controllo il brainstorming e altro ancora, questo nuovo prodotto abbraccia il mondo del lavoro ibrido per incoraggiare la collaborazione e la produttività dei team distribuiti.

Video Background Remover: una delle funzioni più apprezzate di Canva è ora disponibile come parte del programma Canva Video Suite, taking video creation to the next level. With one click, users can remove the background from any video making it faster and easier than ever to create professional-looking content without expansive budgets or complex software.

Expanding Canva Print: mentre gran parte della comunicazione visiva è digitale, quando c'è bisogno di un prodotto fisico, Canva Print rende il processo semplice e lo affronta in modo sostenibile. Da oggi, chiunque può stampare più di 35 prodotti attraverso Canva Print e farseli consegnare a casa in tempi record. Si va dagli inviti ai volantini, dai libri fotografici alle felpe, dalle tazze ai poster e molto altro ancora. Impegnata in un futuro sostenibile, Canva pianterà un albero per ogni ordine di stampa effettuato grazie al programma di riforestazione One Print, One Tree. Ad oggi, sono stati piantati più di 2,4 milioni di alberi e altri 5 milioni saranno piantati entro la fine dell'anno.

Data Visualization : chiunque può aumentare il proprio livello di narrazione dei dati con Flourish che permette di trasformare dati e statistiche dense in visualizzazioni interattive semplici, chiare e di facile comprensione. Con modelli per quasi tutte le esigenze, dalle corse di barre animate ai sunburst con drill-down, è più facile che mai rendere i dati complessi accessibili e significativi per chiunque, in qualsiasi organizzazione, sul posto di lavoro.

Telecomando per presentazioni: Canva aggiunge il controllo remoto delle presentazioni al suo prodotto Presentation, consentendo a più presentatori di controllare il flusso della presentazione da qualsiasi dispositivo utilizzando un nuovo clicker virtuale.

L’introduzione odierna della worksuite Canva reimmagina i tradizionali prodotti per l’ufficio per l’era moderna, per offrire ai professionisti di tutto il mondo. Poiché la comunicazione professionale diventa sempre più visiva e il luogo di lavoro diventa ancora più globale, la comunicazione visiva senza soluzione di continuità sta diventando fondamentale per il business. Canva sta investendo ancora di più per dare forza al nuovo modo di lavorare del mondo e demistificare la complessità dei prodotti di comunicazione visiva, in modo che ogni dipendente possa prosperare, con facilità.

Informazioni su Canva

Lanciato nel 2013, Canva è una piattaforma online gratuita per la comunicazione visiva e la collaborazione con l’obiettivo di dare a tutti gli utenti del mondo la possibilità di progettare. Grazie a una semplice interfaccia utente drag-and-drop e a una vasta gamma di modelli che vanno dalle presentazioni, ai documenti, ai siti web, alla grafica per i social media, ai poster, all’abbigliamento e ai video, oltre a un’enorme libreria di font, fotografie stock, illustrazioni, filmati e clip audio, chiunque può prendere un’idea e creare qualcosa di bello.

