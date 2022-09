Camera commercio Taranto con Ebiten e Regione Puglia in campo per welfare aziendale in Pmi

(Adnkronos) – Ebiten e Regione Puglia chiudono, presso la Camera di commercio di Taranto, il tour nei territori pugliesi per presentare il progetto ‘In Armonia Lavoro e Famiglia – Ialf’ e promuovere i temi del welfare aziendale, della flessibilità oraria e organizzativa, dell’occupazione e dell’occupabilità femminile, della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Il progetto è stato finanziato da Regione Puglia con il bando ‘Misure di promozione del welfare aziendale e di nuove forme di organizzazione del lavoro family friendly’. Ebiten è l’ente bilaterale istituito da Sistema Impresa, Confsal, Confsal Fisals e da Fesica Confsal. Ha aperto i lavori dell’incontro il presidente nazionale dell’ente bilaterale, Domenico Orabona, ed è intervenuta per i saluti istituzionali Rosa Barone, assessore regionale al Lavoro e al welfare, che ha sottolineato l’importanza di promuovere politiche mirate per la diffusione di strumenti strategici rivolti alle imprese e ai dipendenti per sostenere la partecipazione il welfare aziendale e la partecipazione femminile al mondo del lavoro.

“Per aumentare la competitività del tessuto imprenditoriale nei territori – ha dichiarato Domenico Orabona, presidente di Ebiten – occorre migliorare la qualità e il benessere del clima aziendale. Persone che vivono il lavoro in un modo più sereno e felice sono persone che lavorano meglio e in modo più efficace. Il welfare consente di armonizzare le prospettive di crescita dell’impresa e le esigenze di vita più autentiche dei lavoratori e delle lavoratrici”.

“La formazione – ha evidenziato Rossella Spada, direttore di Formazienda, il fondo paritetico interprofessionale di Sistema Impresa e Confsal – è propedeutica all’implementazione dei piani di welfare per le imprese. L’emanazione del recente avviso 2/2022 a sportello rappresenta un’opportunità concreta per le aziende aderenti poiché la modalità ‘a sportello’ consente di soddisfare immediatamente le esigenze formative anche in ambito di welfare aziendale”. Sono intervenuti nel corso della mattinata di lavoro: Matteo Pariscenti, direttore generale di Ebiten; Cesare Damiano, già ministro del Lavoro e presidente del Centro ricerca Lavoro&Welfare; Fabiano Gerevini, presidente di Cat; l’avvocato Raffaella Misso di Confsal; Giacomo Cuonzo, presidente di Ebiten Puglia; Milena Rizzo, capo dipartimento politiche sociali di Sistema Impresa.