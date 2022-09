Cagliari, accoltella uomo e fugge: arrestato 20enne

(Adnkronos) – In mezzo alla strada, alle 9 di questa mattina, ha accoltellato al braccio sinistro e all’addome un 42enne del Bangladesh al culmine di un banale litigio per poi darsi alla fuga. E’ successo in via Cavour, a Cagliari. Tre ore più tardi, evidentemente messo alle strette dalle ricerche scattate nell’immediato, il presunto aggressore, un 20enne del posto, si è presentato insieme al proprio legale di fiducia negli uffici del Comando Stazione di Cagliari Villanova, consegnando ai Carabinieri il coltello utilizzato per l’aggressione, poi sequestrato.

Arrestato per tentato omicidio, è stato portato nella Casa Circondariale di Uta, in attesa della prossima udienza di convalida, mentre la vittima è tuttora ricoverata nell’ospedale SS. Trinità di Cagliari in prognosi riservata.