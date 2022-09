BYD annuncia i prezzi prevendita in Europa della sua linea di automobili

BYD sbarca in Europa con una famiglia di modelli elettrici

Il prezzo di prevendita del SUV BYD ATTO 3, l’interessante modello di medie dimensioni, è di 38.000 euro

Il prezzo prevendita dei modelli BYD HAN e TANG è di 72.000 euro



Si tratta di prezzi prevendita riferiti alla Germania, che potrebbero variare in altri mercati europei

La presentazione dei prodotti BYD per l’Europa è disponibile sul sito: www.byd.com

ROTTERDAM, Paesi Bassi–(BUSINESS WIRE)–BYD annuncia i prezzi di prevendita della sua nuova linea di automobili per l’Europa. Il leader mondiale dei veicoli e delle batterie di alimentazione a nuova energia lancia in contemporanea tre auto completamente elettriche che saranno distribuite in Norvegia, Svezia, Danimarca, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo e Germania. Entro la fine dell’anno, anche i clienti francesi e britannici potranno scegliere i modelli a emissioni zero di BYD, con la successiva scelta di altri concessionari a supporto dei progetti della casa automobilistica cinese, che punta a coprire tutti i principali mercati europei.





La BYD ATTO 3 sarà in prevendita al costo di di 38.000 euro, mentre quello dei modelli BYD HAN e TANG sarà di 72.000 euro. Questi prezzi sono riferiti alla Germania, mercato di riferimento per l’Europa, e potranno variare da paese a paese. Queste tre autovetture BYD completamente elettriche sono tecnologicamente avanzate e si adattano in modo particolare alle aspettative e alle esigenze dei clienti europei. La BYD HAN, la BYD TANG e la BYD ATTO 3 saranno esposte all’imminente Salone dell’auto di Parigi, nel mese di ottobre 2022.

Per il presidente di BYD Wang Chuanfu, che ha fondato l’azienda nel 1995, il lancio di BYD sul mercato europeo delle automobili rappresenta a tutt’oggi una delle pietre miliari di maggior spicco. “L’Europa è la culla dell’industria automobilistica e vanta un forte spirito innovativo. Gli europei si stanno impegnando insieme per accelerare la trasformazione dell’elettrificazione delle auto, con questa regione che costituisce il principale mercato trainante per la diffusione degli autoveicoli a nuova energia. Siamo quindi lieti che BYD ora punti ad aumentare l’adozione delle automobili elettriche di pari passo con la tendenza dei mercati locali. Siamo pronti sia a collaborare con stimati rivenditori e partner europei del comparto per creare prodotti di qualità elevata basati sulla tecnologia verde, sia a offrire possibilità di scelta e di esperienze diversificate a un maggior numero di consumatori”.

Auto progettate attorno ai clienti europei

La tecnologia all’avanguardia è alla base di ogni modello di BYD, ma anche l’attenzione ai dettagli e i riferimenti culturali sono essenziali per l’etica di progettazione adottata dalla casa automobilistica cinese. Il design di BYD coniuga la cultura millenaria della Cina con quella europea moderna; per la sua gamma di autovetture, l’azienda trae ispirazione estetica dall’espressivo muso del dragone tradizionale. Questo linguaggio distintivo della progettazione si combina con caratteristiche eleganti e tecnologia innovativa, per rispondere alle aspettative di uno stile di vita moderno.

BYD darà il via al lancio in Europa con tre veicoli totalmente elettrici. La spaziosa BYD ATTO 3 è stata progettata proprio attorno al cliente europeo ed è il primo SUV realizzato con l’avanzata e-Platform 3.0 del costruttore. Questo SUV di medie dimensioni dimostra l’innovazione raggiunta da BYD nel settore dei veicoli elettrici (pompa di calore standard) e combina estetica, intelligenza ed efficienza con una gamma di funzioni per la sicurezza, tra cui la Blade Battery. L’interno è un’esperienza realmente digitale e connessa. Wolfgang Egger, designer globale di BYD, e il suo team hanno creato un modello espressivo e divertente, accompagnato da un tocco di novità. Con la sua silhouette unica e i cerchi in lega, la BYD ATTO 3 attira davvero l’attenzione nella sua categoria, ed è una scelta versatile e interessante per molti consumatori europei. La BYD ATTO 3 è dotata di una batteria da 60,48 kWh e offre una rassicurante autonomia di 420 chilometri (WLTP).

L’aspetto della BYD HAN colpisce da ogni punto di vista: questa berlina elegante e sportiva è un esempio di stile, con ottime finiture interne ed esterne e, al contempo, performance di guida esaltanti e una splendida risposta ai comandi. La BYD HAN monta due motori elettrici che generano un vero sistema di trazione integrale per sicurezza e manovrabilità. La potenza combinata del sistema a doppio motore genera ben 380 kW, o 516 cavalli vapore, con uno scatto da 0 a 100 km/ora in soli 3,9 secondi. La BYD HAN offre un’eccellente esperienza high-tech grazie alcune delle più avanzate tecnologie del settore delle auto elettriche, come la rivoluzionaria Blade Battery.

Un altro prodotto, ma questa volta a 7 posti, che offre un’esperienza di altissimo livello è la BYD TANG. Questo veicolo di grandi dimensioni a trazione integrale lo scorso anno ha debuttato splendidamente nel competitivo segmento di mercato dei SUV elettrici, in occasione del lancio nel mercato pilota di BYD in Norvegia. La 7 posti a zero emissioni combina performance entusiasmanti con comfort, spazio, efficienza e sicurezza. La BYD TANG offre un’esperienza premium totale con specifiche elevate di serie; anche la BYD TANG monta la Blade Battery ultrasicura e all’avanguardia, progettata per sicurezza, performance, durata ed efficienza ottimali. Con uno scatto da 0 a 100km/ora in appena 4,6 secondi, l’accelerazione è altrettanto entusiasmante.

“Il design di BYD è espressivo e suscita emozioni, oltre a essere lineare e attinente”, afferma Wolfgang Egger, il designer globale di BYD. “Per la progettazione della BYD HAN e della BYD TANG ci siamo ispirati al muso del dragone, un personaggio forte nella cultura cinese, mentre la BYD HAN ha la bellezza di un’auto sportiva europea. Abbiamo anche cercato di creare una sensazione pulita di tipo 3D, con un accenno al classico. Per il design di BYD ATTO 3 abbiamo puntato a creare un’atmosfera molto fresca, ampia e giovanile per attirare giovani e famiglie. Per la BYD ATTO 3 ancora una volta ci siamo ispirati al dragone cinese, in quello che chiamiamo linguaggio Dragon Face Design. I baffi, la pelle e gli occhi caratteristici del dragone sono tutti elementi rappresentati nella BYD ATTO 3. Abbiamo trovato in palestra e nel mondo della musica l’ispirazione per alcuni degli elementi interni: ad esempio, le maniglie delle portiere, i braccioli e i parafanghi sono ispirati ai bilancieri e a diversi attrezzi sportivi, e nei pannelli delle porte abbiamo inserito delle corde che, una volta toccate, suonano come una chitarra. Sono divertenti perché servono anche da pratici portaoggetti”.

La competenza di BYD nelle batterie di alimentazione e nella tecnologia pionieristica basilare

È l’innovazione tecnologica leader mondiale di BYD a rappresentare un elemento integrante dei suoi veicoli elettrici. Negli ultimi decenni la casa automobilistica si è concentrata sulla padronanza di tecnologie avanzate, dalle sue batterie ferro-fosfato senza cobalto fino ai motori elettrici, ai sistemi di controllo elettronici e ai chip per automezzi.

Il frutto di questa notevole attività di ricerca e sviluppo è l’innovativa Blade Battery che sta rivoluzionando sicurezza, durata e performance nel settore EV, in stretta sinergia con la competenza di BYD nella tecnologia della trasmissione elettrica (BYD ha sviluppato la sua e-Platform 3.0 ultra intelligente di prossima generazione) mirata a ottenere il massimo in termini di efficienza del sistema e di intelligenza integrata del veicolo. Questa tecnologia integrata è stata sviluppata congiuntamente in modo da generare performance ottimali e una miglior esperienza di guida. In particolare, BYD possiede la supply chain verticale degli EV per la fluidità dell’integrazione e del controllo della produzione, tra cui la fabbricazione dei semiconduttori.

BYD offre una garanzia di 8 anni sulla batteria di alimentazione

Michael Shu, direttore generale e amministratore delegato di BYD Europe e della International Cooperation Division, afferma: “L’innovazione tecnologica deve essere sicura, affidabile, comoda e accessibile, ed è ciò per cui ci stiamo impegnando a fondo. I clienti europei hanno notevoli esigenze per le loro soluzioni di mobilità e quindi abbiamo preparato il nostro lancio sul mercato con cura. BYD debutta in Europa con una linea completa di nuove auto elettriche all’altezza delle forti aspettative dei clienti. Proponiamo modelli affidabili, pratici e confortevoli con equipaggiamento premium di serie. Siamo talmente sicuri della tecnologia e della qualità dei veicoli di BYD che dotiamo le auto di una garanzia di 8 anni sulla batteria di alimentazione”.

Michael Shu punta quindi a condividere i vantaggi delle auto elettriche BYD on altri paesi europei. “Abbiamo un grande rispetto per l’industria automobilistica europea e per il suo ecosistema, inclusi progettazione, R&D, produzione, vendita, rete post-vendita e servizi. La nostra strategia prevede la collaborazione con i concessionari locali affermati e stimati che condividono la nostra visione, per fornire un servizio clienti d’eccellenza”.

Caratteristiche principali dei prodotti BYD

Caratteristiche BYD ATTO 3 BYD TANG BYD HAN Dimensioni (L/L/A) 4,455/1,875/1,615 4,870/1,950/1,725 4,995/1,910/1,495 Tipo di guida FWD AWD AWD Velocità massima (km/h) 160 180 180 Potenza motore (kW) 150 380 380 Tempo di accelerazione 0-100km/h (sec.) 7,3 4,6 3,9 Dimensioni delle ruote (pollici) 18 22 19 Autonomia elettrica (km) 420 (WLTP combinato) 400 (WLTP combinato) 521(WLTP combinato) Volume del bagagliaio (l) 440/1,338 235/940/1,655 410 Posti a sedere (occupanti) 5 7 5 Tipo di batteria BYD Blade Battery (LFP) BYD Blade Battery (LFP) BYD Blade Battery (LFP) Capacità nominale (kWh) 60,48 86,4 85,4 Tempo di ricarica CC (30-80%, min.) 29 30 30 Tettuccio panoramico Standard Standard Standard

Le specifiche particolareggiate verranno annunciate prima del lancio ufficiale al Salone dell’auto di Parigi.

Informazioni su BYD

BYD è una multinazionale high-tech dedicata allo sfruttamento delle innovazioni tecnologiche per una vita migliore. Fondata nel 1995 come produttore di batterie ricaricabili, ora vanta una presenta commerciale nel settore degli autoveicoli, del trasporto ferroviario, delle nuove energie e dell’elettronica, con oltre 30 parchi industriali in Cina, Stati Uniti, Canada, Giappone, Brasile, Ungheria, e India. Dalla generazione e accumulo di energia alle sue applicazioni, BYD si impegna per fornire soluzioni energetiche a zero emissioni e ridurre la dipendenza mondiale dai combustibili fossili. La sua nuova presenza nel settore dei veicoli elettrici ora copre 6 continenti, oltre 70 paesi e regioni e più di 400 città. Quotata alle Borse valori di Hong Kong e di Shenzhen, è nota per essere un’azienda inclusa nella classifica Fortune Global 500 che propone innovazioni per un mondo più verde.

BYD Europe ha sede nei Paesi Bassi ed è la prima filiale estera del gruppo BYD. Ha come obiettivo l’evoluzione del brand internazionale BYD Auto per fornire soluzioni sostenibili sicure ed efficienti nei veicoli a nuova energia tramite innovazioni tecnologiche leader a livello mondiale.

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.byd.com.

Informazioni su BYD Auto

Fondata nel 2003, BYD Auto è la casa automobilistica controllata da BYD, una multinazionale high-tech impegnata nello sfruttamento delle innovazioni tecnologiche per una vita migliore. Nell’obiettivo di accelerare la transizione ecologica del settore globale dei trasporti, BYD Auto si concentra sullo sviluppo di veicoli elettrici puri e ibridi plug-in. L’azienda ha conquistato un’elevatissima competenza sulle tecnologie di base dell’intera catena industriale di veicoli a nuova energia, come batterie, motori elettrici, controller elettronici e semiconduttori per il comparto automobilistico. Negli ultimi anni ha generato significativi progressi tecnologici, tra cui la Blade Battery, la tecnologia ibrida DM-i e DM-p, la e-Platform 3.0 e la tecnologia CTB. È la prima casa automobilistica al mondo ad aver concluso la produzione di veicoli a combustibili fossili per passare a quelli elettrici, ed è rimasta al vertice delle vendite di automobili a nuova energia in Cina per 9 anni consecutivi.

