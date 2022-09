Bus elettrico Pd, botta e risposta Meloni-Letta

(Adnkronos) – Botta e risposta tra Enrico Letta e Giorgia Meloni al confronto sul sito del Corriere sulla mobilità elettrica e l’ecotour del Pd in campagna elettorale. Dice Meloni: “Puntare sull’elettrico non è una cosa intelligente, perchè vuole dire mettersi in mano alla Cina e intanto perchè t’ha lasciato a piedi…”. Ribatte Letta: “Non mi ha lasciato a piedi, abbiamo tre mezzi che vengono usati in modo alternativo. E’ una fake news del tuo sistema mediatico”. E “quale sarebbe?”, chiede Meloni e il segretario Pd cita alcuni quotidiani: “Libero, la Verità, il Giornale…”.